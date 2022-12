L’adoption de l’IA par les organisations connaît un plateau

Si l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) a doublé dans les organisations depuis 2017, elle stagne désormais, d’après le dernier rapport annuel du cabinet McKinsey qui se base sur 1492 sondés. “Après une période d’exubérance initiale, il semble que nous ayons atteint un plateau, comme nous l’avons observé pour d’autres technologies au cours de leurs premières années d’adoption”, a déclaré Michael Chui, associé au McKinsey Global Institute. Et d’ajouter : “Certaines organisations commencent peut-être à prendre conscience du niveau de changement organisationnel nécessaire pour intégrer cette technologie avec succès.”

En 2022, 50% des organisations interrogées ont déclaré avoir intégré de l’IA — un chiffre bien supérieur aux 20% de 2017, mais en léger recul par rapport au pic observé en 2018 (58%). Parmi les cas d’usages les plus populaires, on retrouve en haut du classement l’optimisation des opérations de service — comme le service clientèle ou le back-office — et la création de nouveaux produits basés sur l’IA.

Le budget en hausse

Malgré le plateau observé, le niveau d’investissement n’a cessé d’augmenter depuis 2017, date de la première étude de McKinsey sur le sujet. En 2017, 40% des répondants disaient dédier 5% de leur budget IT à l’IA, ils sont 52%, aujourd’hui, à déclarer atteindre ce niveau. Près de deux organisations sur trois, par ailleurs, espèrent pouvoir augmenter cette enveloppe dans les années à venir.

Le rapport observe également que les organisations n’ont pas tellement évolué dans la gestion des risques liés à l’IA et à leur atténuation. À titre d’exemple, elles étaient 51% en 2022 à se pencher sur la bonne stratégie à adopter en matière de cybersécurité pour leurs systèmes d’IA — une toute petite hausse par rapport à 2019 (49%).

“Dans notre travail, nous avons rencontré des entreprises qui se découragent parce qu’elles se sont lancées dans l’IA en pensant qu’il s’agirait d’un exercice rapide, alors que celles qui ont une vision à plus long terme ont fait des progrès constants en se transformant en organisations d’apprentissage qui développent leurs capacités d’IA au fil du temps”, note Michael Chui.

La Commission européenne, de son côté, a fixé l’objectif que 75% des entreprises du bloc aient adopté, d’ici à la fin de la décennie, les technologies liées au cloud, à l’IA et au “big data”. Selon ses propres chiffres, seulement 7,9% des entreprises européennes, en moyenne et en excluant celles du secteur financier, ont recours à l’IA en 2022. Ce chiffre tombe à 6,67% pour la France.