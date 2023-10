L'Agence de développement touristique de la France choisit Cleyrop pour valoriser ses données

Atout France, l'Agence de développement touristique de la France en charge de l'accompagnement des territoires pour stimuler l'offre touristique et accroître sa qualité, a lancé en 2021 sa plateforme "France Tourisme Observation" afin d'offrir un cadre de confiance où tous les partenaires, publics et privés, peuvent déposer leurs jeux de données. Pour constituer cet outil, elle a fait appel à la start-up parisienne Cleyrop qui propose une solution SaaS de gestion de données.



"L'idée est née en pleine pandémie de Covid-19, au moment où le gouvernement a mis en place un dispositif de soutien à la filière avec une véritable prise de conscience de l'incomplétude du système statistique national", explique Hugo Alvarez, responsable Prospective et stratégie chez Atout France. Le tourisme générant près de 58 milliards d'euros de recettes annuelles, "il y avait un écart entre l'importance économique et la réalité des données".

Des données hébergées chez OVHcloud

Atout France a choisi le logiciel commercialisé par l'entreprise Cleyrop. Sa technologie est qualifiée de "souveraine", c'est-à-dire que les données sont hébergées en France, au sein des centres de données d'OVHcloud en l'espèce. Du côté de Cleyrop, Atout France est "l'un de nos premiers clients", précise Stéphane Messika, CEO de la start-up fondée en 2021. "C'était un challenge car nous n'étions encore qu'une jeune pousse composée d'une vingtaine de personnes [contre 55 aujourd'hui, ndlr]', ajoute-t-il.



France Tourisme Observation compile les données issues de diverses sources – agences de statistique, organismes privés ainsi que la filière elle-même – avec pour objectif de développer des cas d'usage. En 2021, le premier cas d'usage est né : un baromètre de suivi en temps réel de la fréquentation et des réservations dans l'hôtellerie de plein air en France, en partenariat avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et ADN Tourisme, le regroupement des trois fédérations historiques des acteurs institutionnels du tourisme.



Pour ce faire, la plateforme est interconnectée au logiciel de réservation de 1400 campings en France qui envoient leurs statistiques de réservation et de fréquentation à venir. "Chaque semaine, nous recevons des fichiers qui font à peu près 8 à 10 millions de ligne, la preuve que la plateforme peut traiter une masse importante de données", note Hugo Alvarez. Les données reçues sont "pseudonymisées" par la FNHPA. "Nous connaissons juste la localisation départementale du camping mais nous ne pouvons pas les identifier nominativement", précise-t-il.

Créer un tableau de bord du tourisme durable

A côté de ce premier cas d'usage, la plateforme est en train de développer "la compréhension des impacts environnementaux, sociaux et économiques de la filière", explique le responsable d'Atout France. Ce "tableau de bord national du tourisme durable" permettra de suivre en parallèle "la performance du tourisme en nombre d'arrivées internationales" mais également "la réduction de la consommation énergétique" ou encore "la contribution à l'emploi", détaille-t-il.



D'après Cleyrop, la principale qualité de sa technologie est son aspect "clé en main". "Dans un premier temps, nous avons été très proches d'Atout France pour la prise en main fonctionnelle de l'outil mais cela n'a pas duré si longtemps, raconte Stéphane Messika. Les premiers cas d'usage sans notre aide sont arrivés dans les six premiers mois. L'équipe est désormais presque entièrement autonome." Avis partagé du côté de l'agence étatique : "c'est vraiment l'atout de Cleyrop", se réjouit Hugo Alvarez qui rappelle le contexte de grande difficulté à recruter des profils data et de contraintes budgétaires. "La plateforme nous a permis d'être opérationnel sans avoir passé des mois à recruter une équipe dédiée", note-t-il.

Automatiser et séduire les acteurs locaux

France Tourisme Observation est désormais face à deux grands défis. Le premier est l'automatisation de la collecte de données. "Je ne vais pas vous mentir : sur certains jeux de données, nous fonctionnons encore avec des envois d'Excel ou des dépôts manuels", explique Hugo Alvarez. Or, "si nous voulez que les professionnels jouent le jeu, en particulier pour les TPE-PME, il faut que ce soit lisse et sans contours de leurs côtés", ajoute-t-il.



Le second défi est l'adoption de Cleyrop par "l'ensemble des régions et des départements" en tant que "leur propre outil de production de la donnée". "Nous sommes en train de contractualiser avec l'ensemble des régions et on aimerait bien faire de même avec les départements en 2024", confie le responsable de l'agence.



C'est d'ailleurs pour répondre à cet objectif que Stéphane Messika a imaginé Cleyrop : "permettre aux grandes organisations de créer des projets collaboratifs pour que des personnes à des endroits différents et avec des responsabilités différentes créent des cas d'usage ensemble". "C'est du win-win : il y a une économie d'échelle lorsqu'Atout France négocie pour acheter des données puis produit des cas d'usage dont chacun profite à son échelle", complète-t-il.



Avec sa plateforme, Atout France compte bien faire partie du projet européen de Tourism Data Space, un espace de données dédié au partage et à l'innovation présenté par la Commission européenne en juillet dernier. "Pour l'instant, nous sommes au stade de partage de bonnes pratiques, précise Hugo Alvarez. Nous sommes hyper à l'écoute car c'est l'avenir."