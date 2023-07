L’Allemagne investit 20 milliards d’euros dans la fabrication de semi-conducteurs sur son sol

"L'investissement en Allemagne est une expansion significative de la capacité de production d'Intel en Europe", déclarait le mois dernier le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie Robert Habeck. Saluant le projet de construction d’un site de fabrication de puces électroniques dans la ville de Magdeburg, l’homme d’Etat annonçait également la participation financière de son gouvernement, pour un tiers du coût du chantier, soit environ 10 milliards d’euros.

On sait désormais, grâce aux révélations du média américain Bloomberg, que cet important effort financier en pleine période de restriction budgétaire fait partie d’une enveloppe totale de 20 milliards d’euros allouée par le gouvernement à la fabrication de semi-conducteurs sur son sol. L'annonce semble s'inscrire dans la volonté européenne, concrétisée par le Chips Act de l'UE qui vise à doubler la part de marché du Vieux Continent sur le marché des semi-conducteurs.

Intel et TSMC remportent le gros lot

Les subventions allemandes seront principalement réparties entre Intel (10 milliards d’euros), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (5 milliards) et l’entreprise allemande Infineon Technologies (1 milliard). L’argent sera distribué d’ici 2027 dans le cadre du Fonds pour le climat et la transformation (KTF), lequel est doté d’environ 180 milliards d’euros entre 2023 et 2026.

La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont été un électrochoc pour nombre de pays européens. Beaucoup, dont l’Allemagne, ont annoncé vouloir réduire leur dépendance à l’Asie ou à l’Amérique du Nord. Et ce notamment en ce qui concerne les semi-conducteurs, lesquels sont venus à manquer sur des chaînes de production industrielles, automobiles entre autres, alors que la propagation du coronavirus et les restrictions sanitaires ralentissaient l’économie mondiale.

Ironie du sort, bien qu’il rende possible la construction d’usines locales, le gros du plan d’investissement allemand en ce qui concerne les puces bénéficiera majoritairement à des entreprises étrangères. Les 3 milliards d’euros n’ayant pas encore été accordés, selon Bloomberg, pourraient toutefois être attribués à des entreprises allemandes, dans la lignée de l’investissement dans Infineon Technologies.