L'Allemagne met les bouchées doubles dans la recherche en intelligence artificielle

Le gouvernement allemand d'Olaf Scholz investira près d'un milliard d'euros dans la recherche sur l'intelligence artificielle au cours des deux prochaines années. Soit près du double du budget précédemment voté, comme l'a promis Bettina Stark-Watzinger, la ministre fédérale de l'éducation et de la recherche.



Le pays "envisage de créer 150 nouveaux laboratoires universitaires pour la recherche sur l'IA, de développer les centres de données et de rendre accessibles les ensembles de données publiques complexes à partir desquels les techniques d'IA peuvent dégager de nouvelles informations", a rapporté l'agence de presse britannique Reuters le 23 août.

Concurrencer les Etats-Unis et la Chine

De la même façon que le gouvernement allemand a annoncé le mois dernier un plan d'investissement de 20 milliards d'euros sur les semi-conducteurs, l'objectif assumé est simple : ne pas (trop) se laisser distancer par les Etats-Unis et la Chine, qui arborent des projets d'intelligence artificielle parmi les plus ambitieux et des budgets colossaux. Comme dans une course à l'armement entre nations ennemies, l'Allemagne souhaite ainsi tourner et relancer son économie vers cette compétition.



À cet égard, Bettina Stark-Watzinger espère distinguer les intelligences artificielles allemandes des autres. "Nous disposons d'une IA explicable, digne de confiance et transparente", a-t-elle déclaré à Reuters. La ministre fait allusion au cadre légal, l'AI Act, qui devrait bientôt voir le jour en Europe et qui met davantage l'accent sur la notion de vie privée et interdit certaines applications de l'intelligence artificielle.



Un "avantage concurrentiel" d'après le gouvernement d'Olaf Scholz, qui pourrait tout aussi bien être perçu comme un bâton dans les roues d'un secteur qui doit en partie son essor à l'absence de garde-fou. L'Allemagne, qui a vu son nombre de start-ups dédiées à l'IA doubler en 2023, demeure sur ce paramètre à la neuvième place du classement mondial. Loin, très loin, derrière les puissances états-unienne et chinoise que le pays espère concurrencer.