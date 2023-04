L'américain Concentrix rachète le français Webhelp

Le français Webhelp, poids-lourd de la relation client fondé en 2000, est entré le 29 mars en négociation exclusive avec l'américain Concentrix qui propose de racheter l'entreprise pour 4,4 milliards de dollars. Le rapprochement donnera lieu à un ensemble générant plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 1,5 milliard d'euros en 2023.

Webhelp est actuellement détenu par sa direction, et depuis 2019 par le Groupe Bruxelles Lambert, une holding d’investissement. Tous deviendront des actionnaires à hauteur de plus de 20% de la nouvelle entité, qui sera dirigée par le PDG de Concentrix Chris Caldwell. Le CEO et co-fondateur de Webhelp, Olivier Duha, sera nommé vice-président du conseil d’administration du nouvel ensemble, coté au Nasdaq.

Capacité d'investissement dans l'IA

Le bureau parisien de Webhelp, qui emploie 125 000 collaborateurs dans plus de 60 pays, constituera le siège des activités européennes du nouveau groupe.

"Le rapprochement avec Concentrix est une nouvelle étape du développement de Webhelp et répond à trois objectifs : créer un groupe mondial et leader sur tous les continents, se doter d’une capacité d’investissement inégalée et attirer les talents et experts des nouvelles technologies d’intelligence artificielle et d’expérience client", explique Olivier Duha dans un communiqué.

Les deux groupes mettent en avant leur complémentarité géographique et en termes de clientèle. Webhelp est fort en Europe, en Amérique latine et en Afrique, tandis que Concentrix couvre l'Amérique du Nord et l'Asie. Ils sont spécialisés dans les technologies d’expe?rience client, un domaine qui s'apprête, comme beaucoup, à être révolutionné par les chatbots basés sur l'intelligence artificielle, qui nécessite de lourds investissements. Si Concentrix a déjà commencé à investir dans l'automatisation, Webhelp s'est davantage concentré sur la gestion des données.