L'Américain Turo s'empare du spécialiste français de l'auto-partage OuiCar

Turo, spécialiste américain de l'auto-partage entre particuliers, s'empare de son concurrent français OuiCar. Une acquisition annoncée le 1er juin 2022 et dont les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés. Déjà présent aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, Turo veut renforcer sa présence en France et en Europe avec cette acquisition.



30 000 véhicules sur OuiCar

"Nous avons une vision commune du futur de l'auto-partage à travers le monde, ce qui nous offre l'opportunité d'unir nos forces pour un meilleur usage des 38 millions de voitures du parc automobile français", a commenté André Haddad, PDG de Turo, dans un communiqué. Cette vision commune vise à aider les propriétaires locaux à développer leur activité afin de compléter leurs revenus. Ce rapprochement qui vise à répondre à la demande des voyageurs locaux et d'une partie des 90 millions de touristes qui visitent le pays chaque année.



"C'est une énorme opportunité qui présente d’importantes synergies pour le secteur de l'auto-partage", a déclaré Benoît Sineau, PDG de OuiCar. Fondée fin 2007, OuiCar avait séduit la SNCF qui en est devenu l'actionnaire majoritaire en juin 2015 après un investissement de 28 millions d'euros. Aujourd'hui, OuiCar revendique 2,6 millions d'inscris et près de 30000 véhicules sur sa plateforme. Dans un premier temps, la pépite française va continuer d'opérer sous son propre nom avant de migrer progressivement vers la marque Turo.



La société américain Turo a été fondée en août 2009 et profite de cette acquisition pour annoncer le déploiement de son service à New York. Turo revendique 217000 véhicules sur sa plateforme et 2 millions d'utilisateurs actifs à fin mars 2022.



Drivy, autre champion français de la location de voiture entre particuliers, s'est fait racheter par l'Américain Getaround pour 300 millions de dollars en avril 2019. Depuis, Drivy a changé de nom et a fait évoluer son offre pour proposer la location entre particuliers facturée à l'heure. Getaround a annoncé le mois dernier, qu'elle allait réaliser son introduction en bourse en fusionnant avec un Spac, une société conçue spécifiquement à cet effet. Turo suivra-t-elle les pas de son concurrent ?