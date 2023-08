L'ancien patron de Google Eric Schmidt lance un projet mêlant sciences dures et IA

L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, se lance à son tour dans l'aventure de l'intelligence artificielle. Retiré des affaires depuis fin 2017 pour se consacrer notamment à des projets philanthropiques et à des activités de conseiller à la Défense, il aurait selon le site d'information Semafor créé une organisation à but non lucratif destinée à relever des défis scientifiques à l'aide des technologies d'intelligence artificielle, qui sera financée en partie sur les fonds propres du milliardaire.

Il aurait pour cela recruté un spécialiste de la biotechnologie et un universitaire spécialisé dans l'usage de l'IA dans la chimie.

"Transformer le futur de la chimie"

L'objectif est de mettre à disposition des scientifiques les capacités de calcul et les budgets nécessaires aux recherches mêlant les sciences fondamentales et informatiques, notamment celles qui recourent à l'IA et au deep learning dans le domaine de la santé, et de faire travailler ensemble les chercheurs en IA, les biologistes et les chimistes, le public et le privé.

Andrew White, l'un des deux scientifiques embauchés par Eric Scmidt pour mener le projet, estime par exemple que "GPT-4 est capable d'accomplir des tâches complexes en chimie simplement à partir d'instructions en anglais, ce qui pourrait transformer le futur de la chimie". Eric Schmidt est de son côté convaincu que "l'IA transformera la façon dont la science se fabrique" et "nous affectera tous".

L'un des exemples de l'apport de l'IA à la recherche en biologie vient de Google DeepMind, et de son projet AlphaFold de représentation des protéines humaines. Meta menait un programme similaire mais a récemment démantelé l'équipe qui est était en charge.