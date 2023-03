L'angevin Okamac mise sur le reconditionnement d’ordinateurs Apple

Connu sous la marque Okamac, Sens Technologies est la seule entreprise des Pays de la Loire a intégrer, dans l’Ouest, la promotion 2023 du programme French Tech 120. Basée près d’Angers dans le Maine-et-Loire, la société se spécialise, depuis 2009, dans le reconditionnement d’ordinateurs Apple.



Sens Technologies se présente aujourd’hui comme le leader français de ce marché dynamique, porté par l’érosion du pouvoir d’achat et la question écologique. La société angevine (100 salariés) a clos 2022 sur un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros, affichant une croissance de 40 % par rapport à 2021. Entre 2019 et 2022, la société indique avoir vu "ses résultats croître de 278 %".



En 2022, Sens Technologies a reconditionné et commercialisé plus de 60 000 ordinateurs. Pour ce faire, elle dispose de son propre centre de reconditionnement, d’où elle gère l’ensemble du process de contrôle et de la remise en état des équipements issu des différentes gammes d’ordinateurs portables ou fixe d’Apple. L’entreprise indique disposer d’un choix de 17 000 références qu’elle commercialise en France et à l’international.

En BtoC et en BtoB

Jusqu’ici, la société s’est concentrée avec la marque Okamac sur le marché grand-public qu’elle adresse en direct via son site web et sur 38 marketplaces en France et en Europe. Si 90 % de l’activité est aujourd’hui réalisée en BtoC, Sens Technologies veut accélérer en BtoB. En intégrant le French Tech 120, Sens Technologies va pouvoir bénéficier d’un programme d’accompagnement de la Mission French Tech.



"Concrètement, cela va nous permettre d’accélérer la mise en place de certains projets, tels que le développement de notre activité BtoB et l’expansion à l’étranger", précise Juliette Vogler, la CEO de Sens Technologies. Début 2023, la société a ainsi lancé la marque Sens-IT, ciblant les entreprises et collectivités avec une offre de service dédiées qu’elle entend capter en direct mais aussi par un réseau de distributeurs.