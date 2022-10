L'appli bancaire pour adolescents GoHenry lève 55 millions de dollars

Dans le giron de GoHenry depuis le mois de juillet, l'application bancaire pour adolescents PixPay s'implantera en Italie d'ici la fin de l'année. Une expansion internationale pour la marque française, permise par une levée de fonds de 55 millions de dollars annoncée par GoHenry ce 13 octobre. PixPay était déjà présente en Espagne.



Cette levée de fonds en série B a été réalisée auprès des investisseurs historiques de GoHenry, Edison Partners et Revaia, et auprès d'un nouveau partenaire stratégique, le leader italien des solutions de paiement numériques Nexi, qui entre au conseil d'administration. Nexi revendique la position de "plus grand processeur de paiements en Europe". La société a récemment été sélectionnée par la BCE pour participer aux expérimentations de l'euro numérique.



loin de la rentabilité

Le groupe britannique GoHenry, fondé en 2012, commercialise des cartes de débit prépayées pour les personnes mineures. Son application propose également des modules d'éducation financière par tranche d'âge, sur un mode ludique, qui permettent aux jeunes de gagner des points transformables en argent selon le paramétrage choisi par les parents.



Le groupe est présent aux États-Unis et au Royaume-Uni, et revendique 2 millions de membres dans ces deux pays, soit à peu près autant que l'offre pour adolescents de Revolut. Le groupe a augmenté son chiffre d'affaires de 55% en 2021, pour atteindre 42 millions de dollars. Mais il a aussi creusé ses pertes de 2000% selon Sifted.



Comme toutes les fintechs bancaires, la société court après la rentabilité. En France, l'application bancaire pour adolescents Vybe a été contrainte de déposer le bilan cet été, faute de financements suffisants.