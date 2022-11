L'appli de retouche photos Photoroom lève 19 millions de dollars

Photoroom, logiciel de retouche photo utilisant des algorithmes de deep learning pour transformer les pixels en objets, annonce ce 19 novembre une levée de fonds en série A de 19 millions de dollars. Utilisé pour éditer des images de manière automatisée, notamment par les e-commerçants et les créateurs de contenus, Photoroom a été téléchargée plus de 40 millions de fois selon ses fondateurs, et traite 3 millions d'images par jour.



Le tour de table est mené par Balderton Capital, et suivi par l'investisseur historique de la start-up Adjacent, ainsi que plusieurs business angels dont Yann Le Cun, le monsieur IA de Facebook et pionnier du deep learning.

Déjà rentable

Fondée en 2019, Photoroom affirme être rentable et revendique 6 millions d'utilisateurs actifs par mois. Son application web et mobile est destinée à fournir une solution économique pour remplacer les shootings photo en studio. Les fonctionnalités gratuites permettent de détourer une image, supprimer un objet ou une personne d'une photo, ou encore de flouter ou de générer un arrière-plan grâce à une IA générative.



La version payante, commercialisée sur abonnement au prix de 9,99 euros par mois ou 39,99 euros par an, offre notamment des fonctionnalités de retouche de photos en série et de redimensionnement intelligent, et permet d'accéder à un millier de modèles.



Grâce à sa levée de fonds, la start-up basée à Paris a l'intention de poursuivre le développement de son logiciel et de recruter une dizaine de personnes. Photoroom possède également un bureau à Nantes.