L'application mobile ChatGPT a généré 4,6 millions de dollars de revenus en septembre malgré une baisse de régime

Le mois de septembre a été particulièrement chargé pour OpenAI. Entre diverses annonces majeures concernant sa technologie, la start-up californienne à l'origine de la vague de l'intelligence artificielle générative a réussi à générer 4,6 millions de dollars de recettes brutes (soit 3,2 millions de revenus nets) sur cette période via son application mobile ChatGPT, rapporte TechCrunch. Selon l'analyse de la firme Appfigures citée par le média américain, celle-ci aurait été téléchargée 15,6 millions de fois dans le même temps.



L'application lancée en mai dernier sur les principaux catalogues en ligne affiche ainsi un total de 52,2 millions de téléchargements. Et OpenAI peut désormais compter sur ses formules payantes ChatGPT Plus et Enterprise, mises en place respectivement en février et en août, pour convertir l'utilisation de son robot conversationnel en revenus concrets. Il apparaît que ce sont surtout ses clients américains qui s'y abonnent, les Etats-Unis représentant plus de 60% des revenus générés par la start-up via son application.

Baisse de croissance en septembre

Pour faire grimper en flèche ses revenus, notamment via son application mobile, OpenAI a récemment annoncé plusieurs nouveautés importantes pour ChatGPT. D'abord, l'interopérabilité avec DALL-E 3, le dernier modèle text-to-image de l'entreprise, puis la capacité de son chatbot de comprendre des voix et de parler, et enfin la possibilité pour sa technologie de fouiller le web à la recherche d'informations récentes lorsqu'elle répond à ses utilisateurs. Mais toutes ces petites révolutions sont à ce stade payantes, réservées aux seuls abonnés de ChatGPT Plus et Enterprise.



Une segmentation logique de l'offre qui doit permettre de stimuler à nouveau la courbe des recettes liées au mobile. En effet, d'après les chiffres d'Appfigures, alors que la croissance des revenus s'établissait à 31% en juillet et à 39% en août, elle a chuté à 20% en septembre. Bien que la plupart des innovations citées plus haut pouvant justifier la souscription à un abonnement payant aient été déployées à la fin du mois, il est aussi probable que ce ralentissement de croissance signifie qu'OpenAI ne parvient tout simplement plus à trouver autant d'utilisateurs prêts à payer pour ses services qu'avant.



L'application ChatGPT est d'ailleurs devancée, en revenus bruts, par une concurrente intitulée Ask AI et développée par Codeway, qui n'est pourtant pas identifié comme un acteur aussi sérieux de l'intelligence artificielle qu'OpenAI. Les recettes brutes du robot conversationnel d'Ask AI sont estimées à 5,51 millions de dollars en septembre, soit un million de plus que ChatGPT qui doit encore concrétiser sa position de fer de lance de l'IA générative.