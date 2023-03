L'application de navigation Citymapper rachetée par Via

Citymapper, la start-up britannique spécialisée dans le calcul d'itinéraires urbains et dont les finances étaient en piteux état, a trouvé un acheteur. Il s’agit de la start-up new-yorkaise Via, qui développe des technologies permettant aux villes et aux agences de transport de planifier et d’exploiter efficacement leurs réseaux. Cette dernière veut ainsi les améliorer grâce aux nombreuses données enregistrées par Citymapper depuis onze ans.

Citymapper n’est pas parvenue à être rentable

Citymapper est une application qui propose un service de calcul d’itinéraire dans 108 villes, principalement au Royaume-Uni et en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Elle indique à ses utilisateurs les différentes possibilités existantes pour se rendre d'un point A à un point B (transports en commun, services de mobilités présents dans la ville, marche, taxis) en renseignant l’heure d'arrivée, la durée du voyage ou encore le coût du trajet.

Au fil des années, l'entreprise a tenté de générer des revenus. Elle a lancé son propre service de transport hybride mais l'a finalement arrêté. Après des années d'absence totale de publicité, elle en a introduit sur sa plateforme et a proposé un abonnement payant pour les supprimer, mais il faut croire que cela n’a pas suffi. Selon les derniers chiffres communiqués en 2021, les pertes d’exploitation de la start-up s’élevaient à de plus de 9 millions d’euros.

En janvier 2020, les médias avaient appris la mise en vente de Citymapper, une décision prise en raison de ses difficultés financières persistantes et suite à différentes manifestations d'intérêt non sollicitées pour des accords de licence et une prise de contrôle complète. Si le Sky News affirmait à l’époque qu’Apple, Microsoft et Alphabet faisaient parties des entreprises l’ayant approchée, c’est finalement par Via qu’elle a été rachetée.

Via récupère 50 millions d’utilisateurs et une grande quantité de données

Le mois dernier, lorsque Via a levé 110 millions de dollars, son PDG Daniel Ramot avait annoncé qu'il prévoyait de faire des acquisitions pour développer sa pile de technologies dédiée au transport. La stratégie se concrétise avec l’achat de Citymapper.

L’idée est de perfectionner ses technologies TransitTech de gestion des systèmes de mobilité publique et d'optimisation des réseaux de transports en commun, d'autobus scolaires et de véhicules autonomes et électriques, en profitant de la communauté de Citymapper (50 millions d’utilisateurs selon les dernières données présentées, qui n’ont pas été actualisées depuis 2021) et de la quantité de data phénoménale acquise par la start-up britannique (en particulier en Europe) depuis sa création en 2012.

Une opération décevante pour les actionnaires

Les conditions financières de cette acquisition n’ont pas été divulguées. Via a simplement indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de liquidités et d'actions.

La valorisation de Citymapper était de 365 millions de dollars lors de son tour de table de série B de 40 millions de dollars, mais c’était en 2016. Des personnes proches du dossier ont déclaré à TechCrunch que les investisseurs de Citymapper ne récupéraient pas leur argent dans la transaction. Et si des rumeurs parlaient d’un rachat à 100 millions de dollars, ces mêmes sources ont affirmé que la réalité était "bien en dessous".

Les employés de Citymapper, à l'exception du CEO et fondateur Azmat Yusuf, rejoindront Via. Ce dernier conseillera néanmoins l'entreprise pendant la transition.