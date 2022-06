L'application Samsung Wallet devient le portefeuille unique pour les smartphones Galaxy

Samsung ressuscite Wallet, qui unifiera Samsung Pay et Samsung Pass dans une seule et unique application. Le constructeur coréen l'a annoncé la semaine dernière.



Samsung Wallet permettra aux utilisateurs de smartphones de la gamme Galaxy de stocker dans le même portefeuille numérique leurs mots de passe, moyens de paiement, clés numériques (voiture et maison connectée), passe sanitaire, cartes d'embarquement, et cartes de fidélité. Wallet pourra également servir d'agrégateur de comptes de cryptomonnaies. D'ici fin 2022, Samsung élargira son Wallet au stockage d'autres documents, notamment le permis de conduire.



disponible en france

La mise à jour est disponible aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, sur les smartphones embarquant le système d'exploitation Android 9 et ses versions ultérieures.



L'ensemble est sécurisé grâce aux données biométriques, et stocké sur la plateforme Samsung Knox. Wallet est intégrée dans l'écosystème de Samsung, avec Blockchain Wallet pour la partie cryptomonnaies, et SmartThings pour la partie maison et voiture connectée.

encore peu de partenaires

Certaines fonctionnalités reposent sur des partenariats, pour l'instant peu nombreux. Par exemple, les clés numériques ne fonctionnent qu'avec quelques modèles des marques Hyundai et BMW, et la prise en charge des cartes d'embarquement se limite aux vols de Korean Air. Par ailleurs, certaines des fonctionnalités de Wallet ne fonctionnent que sur les terminaux dotés d’une connectivité radio à bande ultralarge (UWB), la technologie qui équipe les AirTags d'Apple. On la trouve dans le Note 20 Ultra, les Galaxy S21+ et S21 Ultra, les Galaxy Z Fold 2 et 3, ainsi que dans la gamme S22.



Samsung Pay constituait le système de paiement mobile du constructeur. Samsung Pass était utilisé pour stocker les mots de passe dans le téléphone et accéder aux applications en utilisant le système de reconnaissance d'empreintes digitales.