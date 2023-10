L'assureur Matmut opte pour la solution de S3NS afin d'accélérer sa transformation numérique

Quelques jours après avoir signé la filiale de Veolia Birdz, la société S3NS lancée en juin 2022 par les géants américain et français Google et Thales vient d'obtenir un nouveau client : le groupe Matmut. La nouvelle a été dévoilée par voie de communiqué mercredi 18 octobre : l'assureur français opte désormais pour la solution "contrôles locaux", déployée en février par S3NS, afin de stocker et gérer ses données dans le cloud.



Un cloud qui n'a pas la qualification SecNumCloud délivrée par l'Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information (Anssi) mais qui, promet S3NS, prévoit une protection importante en attendant l'arrivée annoncée d'une offre certifiée au second semestre 2024.

De grandes quantités de données

La Matmut devra d'ici là se contenter des garanties des "contrôles locaux" de S3NS, à savoir un stockage des données sur le territoire français, un support et des opérations réalisées depuis l'Hexagone, un chiffrement des données au repos et une transparence sur les activités d'administration de Google Cloud.



"Le choix de S3NS permettra à Matmut de nous appuyer sur la data et l’IA pour répondre aux échéances stratégiques à venir, à la préparation de notre trajectoire vers le "cloud de confiance" et ainsi aux exigences réglementaires", a commenté Sébastien Marie, chief technical officer du groupe d'assurance.



L'objectif pour ce dernier est en effet d'accélérer sa transformation numérique grâce notamment aux fonctionnalités de big data de Google Cloud. Avec ses propres data centers sur site et une direction dédiée à la data, la Matmut veut en effet capitaliser sur un volume important de données brutes. L'assureur compte en effet à son actif 4,2 millions de sociétaires pour quelque 7,9 millions de contrats d'assurance.