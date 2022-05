L'assurtech Hepster débarque en France pour assurer les vélos

L'assurance vélo est un marché qui attire les assurtech, que ce soit les spécialistes, comme Qover, ou les nouveaux entrants de l'assurance habitation qui la proposent en option, tels que Friday. Ce mercredi 4 mai, c'est l'assurtech allemande Hepster qui annonce son entrée sur le marché français. Fondée en 2016, la start-up est présente en Allemagne et en Autriche, où elle offre aussi des assurances chien-chat, voyage, téléphonie mobile et matériel de loisir.



Hepster ambitionne de prendre 30% de part de marché sur le segment des vélos traditionnels et électriques en France. Pour cela, elle mise sur la distribution via des partenaires "intégrés dans la vie quotidienne et les contextes de consommation".



Un marché porté par le vélo électrique et les vols

"Nous souhaitons acquérir plus de 1000 nouveaux partenaires et 250 000 nouveaux clients au cours des trois prochaines années. La France devrait être un moteur de croissance pour atteindre cet objectif et devenir à terme l'un des principaux fournisseurs d'assurance en ligne et d'assurance dite embarquée en Europe", explique le CEO, Christian Range, dans un communiqué. Hepster a déjà conquis plus de 1600 partenaires et 150 000 clients.



2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles pour le marché du vélo. 2,8 millions de vélos ont été vendus l'année dernière, dont près d'un sur quatre est électrique. Ces produits, beaucoup plus chers (2000 euros en moyenne), boostent la demande pour les contrats d'assurance. En effet, selon 60 Millions de Consommateurs, environ 380 000 vélos sont volés ou font l’objet d’une tentative de vols chaque année en France.