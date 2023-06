L'assurtech Santexpat lève 3 millions d'euros

L'assurtech française Santexpat, qui propose des assurances santé 100% en ligne pour les Français installés à l'étranger, annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros en série A.



Celle-ci a été menée par le fonds MH Innov du groupe de protection sociale Malakoff Humanis et par la compagnie Swiss Life France. Le fonds Accurafy4, actionnaire historique depuis 2020, ainsi que BNP Paribas et Bpifrance ont également participé. Le CEO Jean-Christophe Pandolfi, qui a fondé l'entreprise en 2019, conserve la majorité du capital.

2000 nouveaux assurés l'année dernière

Santexpat avait réalisé son précédent financement par l'intermédiaire de la plateforme Kriptown. La start-up indique avoir convaincu 2000 assurés sur les douze derniers mois. Elle travaille avec une vingtaine de partenaires assureurs dont elle distribue les produits, parmi lesquels Allianz, April, Axa, Malakoff Humanis et Swiss Life. À cela s'ajoutent une dizaine de partenaires tels que des comparateurs et des prescripteurs en mobilité internationale.



L'assurtech cible les personnes en mobilité internationale de longue durée, qui représentent un marché de 3 millions de Français et de 300 millions de personnes toutes nationales confondues. Outre une assurance santé, elle leur propose des services de téléconsultation et de prise de rendez-vous.

Accélérer sur la distribution B2B

L'un des objectifs de cette levée de fonds est d'accélérer la commercialisation en B2B et B2B2C, auprès des entreprises qui envoient leurs salariés en mission professionnelle internationale et par le biais d'un comparateur en marque blanche pour les acteurs disposant de réseaux de distribution. Santexpat prévoit d'atteindre l'équilibre fin 2023.



Après une année 2021 exceptionnelle, les levées de fonds ont ralenti dans l'assurtech en 2022.3 Selon KPMG, le nombre d'opérations de financement et de rachats a chuté de 25% dans le monde. selon nos confrères de l'Argus de l'Assurance, le français Luko, spécialiste de l'assurance habitation, en a fait les frais et a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée pour obtenir un rééchelonnement de sa dette, ne pouvant pas faire face à ses engagements en l'absence d'influx de capital.