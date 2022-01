L'assurtech Unkle lève 10 millions d'euros pour se développer dans les garanties loyers impayés

L'assurtech Unkle, qui commercialise des contrats de garantie loyer impayé, a annoncé le 13 janvier une nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de Mundi Ventures, InnovAllianz géré par Eurazeo, Anaxago, et Patrick Weil (Groupe Prunay). La stratégie de la start-up parisienne consiste à devenir le partenaire de référence pour les acteurs de l'immobilier.



Unkle, qui compte 25 salariés, profitera de ce financement pour recruter 50 personnes cette année et développer ses partenariats de distribution avec des agences immobilières, et d'autres acteurs du marché de l'immobilier (sites de petites annonces, services dédiés à l'investissement locatif, banques…).



Fondée en 2019 par Matthieu Luneau et Cédric Baulme, Unkle propose aux propriétaires une garantie locative, et aux locataires de devenir leur garant (également appelé caution solidaire, équivalent de la garantie impayé côté locataire). Pour un loyer de 1000 euros par mois par exemple, l'assurance coûte 312 euros par an à un propriétaire ou 420 euros à un locataire. Pour ces derniers, la solution peut être intéressante s'ils ne correspondent pas à la situation idéale "CDI et revenus égaux à trois fois le loyer".



Contrats assurés par Sada Assurances

Unkle n'est pas l'assureur des contrats mais uniquement l'intermédiaire. Les contrats sont garantis par Sada Assurances, leader du marché de la garantie de loyers impayés en France, qui repose avant tout sur le segment des administrateurs de biens.



La société revendique 20 000 clients. En 2022, elle prévoit de se diversifier dans d'autres services du secteur de l'immobilier. Elle a été incubée au sein de Platform58, l'incubateur de La Banque Postale, qui fait partie du même groupe que CNP Assurances. L'assureur avait lui aussi lancé une offre de cautionnement pour les locataires, qu'il a arrêtée fin 2019 au bout d'un an et demi d'activité.