L'auteur du Trône de fer George R. R. Martin poursuit OpenAI pour violation du copyright

La bataille rangée faisant s'affronter des sociétés qui développent à la pelle des modèles d'intelligence artificielle générative en aspirant des tonnes de contenus en ligne et des artistes qui s'estiment floués par ces méthodes ne fait que commencer. Dernièrement, c'est le très célèbre écrivain américain George R. R. Martin, connu pour sa saga de romans fantasy Le trône de fer, laquelle a été adaptée à l'écran pour donner la série Game of Thrones, qui a intenté une action en justice contre OpenAI.



Avec d'autres auteurs dont Jodi Picoult et l'organisation professionnelle Authors Guild, le romancier a en effet déposé une plainte mardi 19 septembre devant un tribunal new-yorkais, rapporte le média américain Axios. Est reprochée à la start-up derrière le robot conversationnel ChatGPT d'avoir entraîné ses grands modèles de langage (LLM) sur des écrits pourtant soumis au droit américain sur le copyright, "sans permission ni considération".

"Vol systématique à grande échelle"

S'il n'existe pas encore de référentiel légal clair sur les interférences entre copyright et intelligence artificielle générative, les avocats d'OpenAI ont du pain sur la planche pour organiser une défense. Il y a deux semaines, quatre auteurs avaient déposé une plainte similaire devant la justice américaine, suivant l'exemple de la comédienne et autrice Sarah Silverman qui avait également attaqué la start-up (ainsi que Meta) en juillet. Une class action avait aussi été initiée en juin dernier.



Cette fois, George R. R. Martin et ses homologues demandent à la justice des dommages-intérêts et d'émettre une injonction à l'encontre du développeur de ChatGPT pour l'empêcher de continuer à utiliser leurs œuvres. "Au cœur de ces algorithmes, il y a le vol systématique à grande échelle", lit-on dans la plainte des auteurs, lesquels se décrivent comme "complices involontaires de leur propre remplacement".

OpenAI se défend

Invité à commenter cette nouvelle attaque contre les principes fondamentaux de son modèle d'affaires, OpenAI s'est défendu dans un communiqué transmis à Axios dans lequel l'entreprise dit "respecter les droits des écrivains et des auteurs". "Nous avons des conversations productives avec de nombreux créateurs dans le monde entier, y compris l'Authors Guild, et nous avons travaillé de manière coopérative pour comprendre et discuter de leurs préoccupations au sujet de l'IA, poursuit-elle. […] Nous avons bon espoir de continuer à trouver des moyens mutuellement bénéfiques de travailler ensemble pour aider les gens à utiliser les nouvelles technologies dans un écosystème de contenu riche."



Alors que la start-up de Sam Altman a dévoilé cette semaine un outil permettant aux artistes visuels de soustraire manuellement leurs œuvres des données d'entraînement qu'elle utilise pour son outil DALL-E 3, une telle solution appliquée à ChatGPT pourrait-elle être envisagée ? Il est difficile à ce stade d'imaginer l'entreprise qui a lancé la vague mondiale de l'IA générative renoncer à de telles ressources, synonymes pour son chatbot d'un potentiel presque infini pour améliorer ses performances.