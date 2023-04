L'auto-école en ligne Ornikar lance une assurance auto jeune conducteur

L'auto-école en ligne Ornikar sort de son périmètre du permis de conduire pour s'attaquer au marché de l'assurance auto jeunes conducteurs. La société compte appliquer la même recette que lorsqu'elle est apparue il y a 10 ans pour concurrencer les auto-écoles traditionnelles, en cassant les prix. La surprime des jeunes conducteurs (moins de trois ans de permis) est en effet très élevée.

En s'associant à l'assureur B2B2C Wakam, spécialisé dans l'assurance embarquée, Ornikar souhaite mettre à profit les données dont il dispose sur les jeunes conducteurs pour faire baisser le montant de la prime calculée par les assureurs traditionnels. L'auto-école en ligne en a formé 3 millions.

Tarification adaptée en fonction du parcours d'apprentissage

"Nous sommes les mieux placés pour assurer les jeunes conducteurs car nous les formons et, par conséquent, nous les connaissons très bien et pouvons ainsi les assurer au mieux. Nous adaptons nos offres et personnalisons nos prix et nos parcours à leur situation réelle", explique dans un communiqué Philippe Maso y Guell Rivet, CEO d’Ornikar.

"Par exemple, nous avons pu démontrer le lien entre le respect des distances de sécurité lors du parcours d’apprentissage et l’accidentologie au volant après le passage du permis. C’est tout l’intérêt de l’écosystème que nous créons pour favoriser la mobilité des jeunes : plus celui-ci aura réalisé d’étapes d’apprentissage avec Ornikar (code puis conduite), plus sa tarification sera adaptée et sur-mesure", précise Benjamin Gaignault, co-fondateur d’Ornikar.

Ornikar a commencé à explorer le domaine de l'assurance dès 2021, en devenant courtier distributeur. Avec cette nouvelle offre, il franchit une étape supplémentaire en construisant lui-même ses produits, à ses tarifs, avec Wakam. Il gèrera aussi l'ensemble de la relation client. Pour cela, l'entreprise a recruté des professionnels issus du monde de l'assurance.

La plateforme propose des forfaits code + 20h de cours de conduite à 799 euros, contre plus de 1200 euros en auto-école traditionnelle.