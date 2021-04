L'auto-école en ligne Ornikar lève 100 millions d'euros pour diversifier ses activités

L'auto-école en ligne Ornikar lève 100 millions d'euros. Une levée de fonds en série C menée par KKR, Idinvest, Bpifrance via son fonds Large Venture, Elaia, Brighteye et H14. La jeune pousse qui a intégré le FT120, une liste des start-up de la French Tech les plus prometteuses, a levé un total de 146 millions d'euros depuis sa création en 2013.



Ornikar devient Onroad à l'étranger

Ornikar s'est lancé avec l'objectif de s'attaquer à la formation du permis de conduire. Rapidement, la start-up s'est faite une place sur ce secteur avec sa formation au code de la route 100% en ligne et ses cours de conduite à des prix compétitifs. Elle assure avoir gagné 420 000 nouveaux utilisateurs en 2020 et afficher une croissance de 30% par mois pendant la pandémie de Covid-19 qui a conduit les usagers à se tourner vers des produits en ligne.



"Nous avons prouvé l'efficacité, la durabilité et la flexibilité du modèle que nous avons créé, notamment en démontrant qu'Ornikar peut être répliqué hors de France", affirme Benjamin Gaignault, président co-fondateur d’Ornikar, dans un communiqué. La start-up, qui s'est implantée en Espagne et en Allemagne, souhaite s'installer dans d'autres pays. Pour faciliter ces déploiements elle va le faire sous la marque Onroad.



Assurance et achat de véhicule

En parallèle, Ornikar diversifie ses activités avec comme ambition de devenir un leader de l'accès à la mobilité. "Nos ambitions sont immenses car nous voulons être à l'origine d'innovations qui redéfinissent la façon dont les conducteurs sont formés et assurés", assure Benjamin Gaignault. Allant dans ce sens, Ornikar s'est lancé sur le marché français de l'assurance automobile en 2020 avec Ornikar Assurance qui est une assurance automobile en ligne. La start-up aide aussi ses élèves pour l'achat d'un véhicule.



Avec cette levée de fonds, la start-up va poursuivre le développement des ressources pédagogiques et des outils nécessaires à son offre initiale de formation à la conduite mais aussi élargir sa gamme de services aux conducteurs.