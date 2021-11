L'Autonomous Work Vehicle de Honda testé avec succès sur un site industriel

Honda a testé la seconde génération de son Autonomous Work Vehicle (AWV), ou véhicule de travail autonome, sur un chantier de construction de panneaux solaires en partenariat avec la société d'ingénierie Black & Veatch. Le petit véhicule électrique, qui peut se déplacer de manière autonome ou être contrôlé à distance, a réalisé avec succès différentes taches, rapporte Honda le 15 novembre 2021.



Autonomie et contrôle à distance

L'appareil a d'abord été présenté comme un concept à l'occasion du salon CES de 2018. Ce prototype de seconde génération est équipé de différents capteurs qui lui permettent de circuler de façon autonome : il utilise un GPS pour la localisation, des radars et des lidars pour détecter les obstacles, et des caméras stéréoscopiques pour la prise de contrôle à distance du véhicule. Il est conçu pour circuler en dehors des routes. L'AWV devrait être capable de fournir une large gamme de services pour les industriels ayant besoin d'une solution tout-terrain et autonome.



Les partenaires ont réalisé différents tests sur un site de Black & Veatch au Nouveau Mexique, aux Etats-Unis, durant un mois. Les structures de support des panneaux solaires sont disposées selon un schéma de grilles à intervalles réguliers sur le site de Black & Veatch ce qui est idéal pour tester la capacité de l'AWV à s'arrêter à des points précis le long d'un itinéraire prédéfini. Une cartographie HD du site a été réalisée en amont afin de permettre aux opérateurs des véhicules autonomes de définir précisément les points de départ et d'arrêt des véhicules sur une application accessible sur tablette et PC.







A quand la commercialisation ?

Le prototype de seconde génération a transporté des matériaux de construction, de l'eau et d'autres fournitures. Pour la première fois, plusieurs unités ont été déployées et ont collaboré lors de différents tests. "Avec notre partenaire Black & Veatch, Honda a pu démontrer les performances de notre prototype d'Autonomous Work Vehicle tout électrique et robuste dans un environnement de construction à grande échelle", a résumé Kenton Williams, en charge du projet aux Etats-Unis pour Honda.



Les véhicules ont pu fonctionner près de 8 heures avec leur batterie en utilisant leurs différents capteurs. Ils peuvent transporter des charges utiles de plus de 400 kg et, dans un cas, un AWV a tiré une remorque transportant une charge d'environ 725 kg. Si les tests semblent concluants, Honda n'a pas précisé de calendrier quant à une éventuelle commercialisation.