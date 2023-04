L'Autorité de la concurrence pourrait ouvrir une enquête sur les règles de tracking publicitaire d'Apple

L'Autorité de la concurrence serait sur le point d'ouvrir une enquête sur Apple, relative aux modifications de sa politique de traçage publicitaire (app tracking transparency) mise en œuvre en 2021. Une source a indiqué à Axios, généralement bien informé, que l'Autorité enverrait dans les prochaines semaines une notification des griefs à l'entreprise et à l'ensemble des parties prenantes.

Une plainte déposée en 2020

Cette enquête ferait suite à une plainte conjointe déposée en 2020 par l'IAB France, la Mobile Marketing Association, le Syndicat des régies internet (SRI) et l’Union des Entreprises de conseil et d’Achat Media (UDECAM), quatre organisations françaises représentant les acteurs du monde de la publicité.



L'Autorité de la concurrence avait estimé en première intention, en 2021, qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour suspendre la nouvelle politique de tracking d'Apple. Mais elle poursuivait néanmoins son instruction. Comme le signale Axios, l'ouverture d'une enquête formelle signifierait qu'elle a jugé au bout du compte qu'il existait des signes d'abus de position dominante ou de comportements anti-concurrentiels.

Un cookie pour tous, tous contre Apple

Contactée par L'Usine Digitale, Alliance Digitale, née du rapprochement en juin 2022 de l'IAB et de la MMA, n'était pas disponible pour commenter cette information.



En janvier 2023, Alliance Digitale avait applaudi l'amende infligée par la Cnil à Apple pour violation du RGPD en commentant : "L’infraction constatée par la Cnil vient remettre gravement en cause le discours marketing d’Apple quant à la protection de la vie privée, qui sert à justifier ses pratiques anticoncurrentielles sur le marché et tout particulièrement l’App Tracking Transparency dont le déploiement en avril 2021 a entrainé une chute des revenus publicitaires des acteurs tiers, une explosion de ceux d’Apple et une augmentation des prix pour le consommateur sur l’App Store."



L'app tracking transparency a mécaniquement favorisé Apple sur le marché publicitaire, car il permet aux utilisateurs d'applications tierces sur iPhone de choisir s'ils acceptent d'être pistés ou non, tandis que pour ses propres services, Apple propose une fenêtre contextuelle expliquant les bénéfices de la publicité ciblée. Meta, par exemple, a beaucoup souffert de ce changement de politique.