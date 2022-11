L'écosystème dynamique des start-up à impact compte 1074 jeunes pousses

1074 start-up à impact sont présentes au sein de la French Tech en 2022. France Digitale et Bpifrance Le Hub dévoilent leur 3ème cartographie de ces sociétés ce mardi 8 novembre. Elle permet d'avoir une vision d'ensemble de ce secteur qui embarque des jeunes pousses dans des secteurs aussi variés que l'énergie, la mobilité, l'agriculture ou encore la mobilité. Toutes cherchent à proposer des solutions technologiques innovantes pour chacun des 17 objectifs de développement durable de l'ONU (pas de pauvreté, bonne santé et bien être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, etc.).

L'environnement et la mobilité à l'honneur

Ce secteur des start-up à impact est très vaste puisqu'il regroupe aussi bien des acteurs cherchant à lutter contre le réchauffement climatique que certains luttant contre la pauvreté ou souhaitant favoriser l'accès à la santé ou à des emplois décents. L'égalité des sexes, la production responsable ou encore le recours aux énergies renouvelables font également partie du champ d'action de ces jeunes pousses.

Dans le détail, plus de la moitié d'entre-elles agissent au profit de l'environnement dont l'énergie (24%), l'agriculture et l'alimentation (23%), la mobilité (20%), la ville durable (14%) et la biodiversité et le climat. Les autre start-up, relève France Digitale, traitent des problématiques liées à l'économie et au développement (économie circulaire) ou aux enjeux sociaux et sociétales.

Un secteur dynamique

"Les start-up à impact représentent une force qui agit avec pragmatisme, agilité et qui ouvre la voie pour décupler l’engagement des citoyens comme des acteurs privés, affirme Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance. Le chemin est encore long et nous en sommes convaincus : ce mouvement collectif va continuer à grandir dans les prochains mois et les prochaines années."

Ces start-up ont en moyenne 5 ans d'existence, un chiffre qui reste stable. Mais l'écosystème est en pleine croissance avec 28% de start-up de plus que l'année dernière. Ces start-up, qui ont levé 8,3 milliards d'euros depuis leur création, emploient plus de 30 000 personnes. Le chiffre des montants levés doit être nuancé puisque 30% n'ont jamais levé de fonds et seulement 1% d'entre-elles ont levé plus de 100 millions d'euros.

Toutefois, ces données montrent que ce secteur est prometteur, notamment au vu des montants levés. Les pépites séduisent des investisseurs et parviennent donc - en théorie - à proposer un business model solide, ce qui n'est pas toujours évident pour les start-up dites à impact.

D'ailleurs, des fonds ont fait des start-up à impact leur thèse d'investissement. Par exemple, Cathay Innovation a lancé un troisième fonds sur ce sujet dans le courant de l'été. La Mission French Tech a également décidé d'accompagner spécifiquement certaines de ces jeunes pousses avec le programme Green20. Lancé dans le sillage des French Tech 120 et Next40, ce programme vise à aider des start-up qui ont la capacité de devenir des leaders technologiques de la transition écologique.