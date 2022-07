L'éditeur de Livi lève plus de 160 millions de dollars pour sa plateforme de téléconsultation

La start-up suédoise Kry, éditrice d'une plateforme de téléconsultation présente en France et au Royaume-Uni sous le nom de Livi, annonce ce 21 juillet une levée de fonds de plus de 160 millions de dollars.



Le tour de table a été réalisé auprès de Teachers' Venture Growth (qui fait partie du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario) et P Capital Partners. Les investisseurs actuels Index Ventures, Accel, Creandum et Project A y ont également participé.



7 millions de téléconsultations

Grâce à cette nouvelle enveloppe, Kry souhaite continuer à "développer le numérique au sein des systèmes de santé en Europe" et à "garantir aux patients une qualité de soins adaptés, au bon moment et rapidement". A date, sa plateforme comptabilise plus de 7 millions de téléconsultations réalisées.



Pour attirer de nouveaux utilisateurs, l'entreprise a élargi ses activités en y intégrant la gestion de la santé mentale et la santé des femmes. Elle compte bientôt lancer un service dédié aux maladies chroniques, dont la diabète et l'asthme.

Une croissance de plus de 100%

Créé en 2015 par Johannes Schildt, Josefin Landgård, Fredrik Jung Abbou et Joachim Hedenius, Kry emploie plus de 3000 praticiens en Europe. À ce jour, plus de 6000 professionnels de santé utilisent ses plateformes et outils. Il revendique une croissance de plus de 100% sur 2020 et 2021.