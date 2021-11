L'éditeur de sites e-commerce PrestaShop racheté par MBE Worldwide

MBE Worldwide a annoncé le 25 novembre 2021 s'emparer du français PrestaShop. Ce dernier a mis au point une solution facilitant la création de site e-commerce par des entrepreneurs ou des entreprises. L'entreprise italienne, quant à elle, met au point des solutions numériques pour l'expédition, la logistique, le marketing, l'e-commerce et l'impression. Elle détient déjà les marques Mail Boxes, AlphaGraphics, PostNet, Spedigo.com, Print Speak, Pack & Send, et Multicopy.



Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés. Le directeur général de PrestaShop, Alexandre Eruimy, va rester à la tête de la société.



Aider TPE et PME à se numériser

300 000 sites utilisent la suite de modules PrestaShop pour déployer rapidement et alimenter leur site e-commerce. Le Français, qui s'est lancé en 2017, a mis au point des solutions de paiement sécurisé dans le monde entier, d’analyse de la performance ou encore de web marketing. PrestaShop assure que les sites alimentés par sa technologie ont généré plus de 22 milliards d'euros de ventes en ligne au cours de l'année 2020.



MBE, de son côté, assure avoir totalisé 879 millions d'euros de vente en 2020 en ayant servi plus de 700000 clients via son réseau de plus de 2800 centres de service répartis dans 53 pays. En s'emparant de la pépite française, l'Italien vient renforcer son offre de produits à destination des TPE et PME. "Les offres des plateformes e-commerce et des plateformes de commerce physique se complètent mutuellement au sein de la même chaîne de valeur mondiale du commerce", précisent les entreprises dans un communiqué.



"La complémentarité de nos offres va nous permettre de devenir la plateforme commerce de référence pour accélérer la croissance des entreprises dans le monde", a expliqué Alexandre Eruimy, directeur général de PrestaShop. Cela va notamment être l'occasion de renforcer sa présence en Europe et en Amérique latine.



"Grâce à la combinaison de nos deux ADN, nous allons renforcer notre positionnement unique sur le marché, permettant ainsi à MBE de devenir un des leaders mondiaux des plateformes de e-commerce et de logistique", a expliqué Paolo Fiorelli, président et CEO de MBE Worldwide. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance pour les entreprises d'avoir un site e-commerce et d'être en capacité de gérer les ventes en ligne. La consommation en ligne s'est accentuée et ce mode de consommation devrait perdurer au-delà de la pandémie.