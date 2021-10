L'éditeur français de jeux mobiles Homa Games lève 50 millions de dollars

La société parisienne Homa Games annonce ce lundi une levée de fonds de 50 millions de dollars série A, auprès de Northzone, Singular, Headline, Eurazeo, et Oneragtime.



La plateforme de création et d'édition de jeux mobiles est spécialisée dans les l'"hypercasual", des petits jeux qui proposent des séquences encore plus courtes que les jeux casual (Candy Crush…), à la conception minimaliste, et qui s'adressent à une cible très large. Le même genre que celui de Voodoo, la licorne française qui vient de racheter le studio Beach Bum (jeux de cartes et de dés sur mobile) pour 300 millions de dollars.



Les jeux "hypercasual", un marché juteux

Le marché des jeux hypercasual représenterait aujourd'hui 79% des téléchargements de jeux mobiles, d'après une étude citée par Les Echos. Pour les produire à la chaîne (en moins de 8 jours), Homa Games met à disposition des développeurs un SDK (un kit de développement logiciel), et un ensemble d'outils pour publier et monétiser les jeux qu'elle se charge de distribuer.



Tout est optimisé, du coût d'acquisition des joueurs au temps des sessions de jeu, en passant par la création des publicités, qui génèrent l'essentiel de téléchargements. Et ensuite des revenus, pour celles des annonceurs qui sont insérées dans les jeux.



Plus de 500 millions de téléchargements

Et ça fonctionne. Courant septembre, la société fondée en 2018 a passé la barre des 500 millions de téléchargements cumulés. En ce moment, la société place deux jeux dans le top 30 des jeux gratuits sur la boutique Google Play, selon la société d'analyse App Annie.



Homa Games a déjà lancé 40 jeux, et compte en mettre 20 nouveaux sur les boutiques d'application d'ici la fin de l'année, indique TechCrunch.