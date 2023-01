L'entreprise de conduite autonome Waymo touchée par les licenciements d'Alphabet

La semaine dernière, le groupe Alphabet annonçait la suppression de 12 000 emplois, soit 6% de ses effectifs, à travers plusieurs filiales et dans différents pays, sans donner plus de détails.

On sait à présent qu’une partie de ces licenciements concerne Waymo, la filiale d’Alphabet dédiée à la conduite autonome. La nouvelle a fuité lundi dans le média américain The Information (souvent bien renseigné), et confirme ce qui était aussi relayé sur Linkedin et Blind par d’anciens employés. Les suppressions s’appliqueraient à des postes d’ingénieurs travaillant sur la perception et le contrôle des mouvements, de recruteurs, mais aussi de techniciens gérant la flotte et les véhicules.

Une source aurait même indiqué à TechCrunch que l'entreprise s'apprêterait à fermer Waymo Via, son service consacré au transport autonome de marchandises. Ce qu’elle a démenti, affirmant qu'elle restait "pleinement engagée à faire évoluer cette solution".

Beaucoup de dépenses et peu de revenus

Ces licenciements dans la tech deviennent presque anodins et Google a aussi fait des coupes profondes dans ses effectifs. Mais il se pourrait que le problème soit plus profond concernant Waymo.

L'entreprise comptait 2500 employés, ce qui en fait l'entité hors Google la plus importante d'Alphabet au niveau des effectifs. Des charges qui s’ajoutent à celles liés au développement de matériel breveté, au traitement des données qui alimentent les modèles d’apprentissage automatique du système de conduite... Sans parler des coûts de réparation liés aux dommages provoqués par les éventuels accidents. Le dernier rendu public, impliquant un semi-remorque, date de mai dernier.

Or Waymo ne génère pas assez de revenus pour couvrir ces frais. Ses services de robots taxis, déployés en Californie et en Arizona, restent au stade de projets pilotes dont la portée est limitée. Waymo a récemment ouvert au public des trajets sans chauffeur vers l'aéroport de Phoenix, mais une industrialisation à grande échelle n'est pas envisageable à l'heure actuelle.

Un secteur en difficulté

La conduite autonome est une technologie complexe et coûteuse, dont le déploiement cale depuis plusieurs années, s’arrêtant à des tests en milieux fermés. Les entreprises sur ce créneau peinent à passer le palier technologique conséquent de la mise en circulation des véhicules autonomes sur les routes ouvertes à la circulation.

Après des années de promesses non tenues de la part des uns et des autres, on commence (les investisseurs notamment) à se demander si ce qui semblait très prometteur en 2010 a véritablement un avenir commercial… Fin 2022, la liquidation d’Argo AI représentait un premier signal de détresse du marché. L’entreprise développait un système de conduite autonome pourtant soutenu par des milliards de dollars de Ford et Volkswagen. Si Waymo a pendant longtemps semblé très en avance sur la concurrence, son avenir semble aujourd'hui tout aussi incertain.