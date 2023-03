L’équipementier télécom Ericsson va licencier 8500 personnes, soit 8% de ses effectifs

Nouvelles victimes de la vague de licenciement qui se joue dans la tech depuis des mois : les salariés d’Ericsson. Le 24 février 2023, l'équipementier télécom suédois a annoncé, dans une note interne, qu’il comptait licencier 8 500 personnes, soit environ 8% de ses 105 529 employés. L’information a été relayée par Reuters.

Ce dégraissage massif s’inscrit dans une stratégie de réduction des coûts structurels annoncée par l'entreprise en décembre et justifiée par la volonté de "rester compétitif" face au ralentissement de la demande sur certains marchés, notamment en Amérique du Nord.

L'entreprise cherche à réduire ses coûts de 9 milliards de couronnes suédoises, soit environ 810 millions d’euros, d'ici à la fin de l’année 2023, et elle avait prévenu que cela impliquerait une diminution du recours aux consultants, des biens immobiliers et surtout des effectifs.

Les 1000 salariés français seront-ils concernés ?

Ericsson n'a pas précisé quelles régions géographiques seraient concernées, mais des analystes pensent que l'Amérique du Nord sera probablement la zone la plus touchée alors que les marchés en croissance comme celui de l’Inde devraient l’être le moins. On ne sait pas si les 1000 salariés des trois sites français, situés en Île-de-France et en Bretagne, seront épargnés.

Car si les réductions d’effectifs ont déjà été communiquées cette semaine dans plusieurs pays, un porte-parole a déclaré que la plupart prendraient effet au cours du premier semestre 2023, et qu'ils pourraient se prolonger jusqu’en 2024.

La façon dont les réductions d'effectifs seront gérées différera en fonction des pratiques locales. "Notre objectif est de gérer le processus dans chaque pays avec équité, respect, professionnalisme et en conformité avec la législation du travail locale", a expliqué ce même porte-parole. Dans les faits, la protection sociale offerte aux employés dans les pays européens est surtout beaucoup plus stricte qu'aux Etats-Unis.

Etrange timing

Si de nombreuses entreprises technologiques ont licencié en masse ces derniers temps, accusant la conjoncture économique actuelle, le plan social d’Ericsson est l’un des rares à sévir dans le secteur des télécommunications. Il reflète la période difficile que traverse l'entreprise depuis plusieurs années. Il tombe par ailleurs assez mal, durant la semaine où se tient le Mobile World Congress de Barcelone, grand-messe du secteur où les équipementiers concentrent une grande partie de leurs efforts de communication.