L'Europe renonce à taxer les géants du Web pour financer les réseaux télécoms

Les opérateurs télécoms européens n’ont pas réussi à convaincre Bruxelles. Selon l’agence Reuters, la Commission européenne vient en effet de décider d’enterrer son projet de “contribution juste”, visant à taxer les plus gros consommateurs de bande passante, en particulier Netflix et YouTube, pour financer le déploiement de la fibre optique et de la 5G.



Si l'idée n’est pas nouvelle, elle a été réactivée par Thierry Breton, le commissaire du marché intérieur et ancien patron de France Télécom, l’ancêtre d’Orange. Elle était aussi soutenue par plusieurs pays de l’Union européenne, dont la France. En revanche, le principe était rejeté par l’Allemagne ou l’Irlande, qui n’ont pas cédé au lobby des télécoms.

Un retour possible en 2025

Face à cette impasse politique, la Commission a donc choisi d’abandonner le projet, explique Reuters. Une information qui semble confirmée par le dernier message de Thierry Breton, dans lequel il évoque la nécessité de “trouver un modèle de financement”, sans jamais mentionner la “contribution juste”. La prochaine Commission pourra décider de relancer cette initiative. Mais pas avant 2025, date à laquelle elle entrera en fonction.



Cet abandon coïncide avec la publication des résultats de la consultation lancée il y un an par Bruxelles. Ceux-ci font apparaître, sans grande surprise, que l’idée de taxer les gros consommateurs de trafic web n’est soutenue que par les opérateurs télécoms. A l'opposé, les groupes Internet s’opposent à cette idée. Tout comme plusieurs associations de consommateurs.

300 milliards d'euros d'investissement

Les grands opérateurs assurent que la situation actuelle n’est pas viable. Et que elle va remettre en cause les objectifs de connectivité fixés par Bruxelles, qui souhaite que l’ensemble de la population européenne soit connecté au haut débit et à la 5G d’ici à 2030. Un objectif qui nécessite 300 milliards d’euros d’investissements, selon les groupes télécoms.



En face, les sociétés Internet mettent en avant les risques de remise en cause de la neutralité du net, un principe fondateur du web qui assure une égalité de traitement entre tous les acteurs, inscrit dans la législation européenne. Ils soulignent également qu’une telle initiative pourrait se traduire par une hausse des prix pour les consommateurs et les entreprises.