L'Europe s'apprête à lancer une enquête approfondie sur le rachat de Figma par Adobe

La menace s’accentue sur la tentative de rachat de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars. Selon les agences Bloomberg et Reuters, la Commission européenne va bientôt ouvrir une enquête approfondie sur cette opération annoncée en septembre 2022, alors que le groupe américain a indiqué qu'il ne souhaitait pas offrir de concessions au gendarme de la concurrence.

Lancé en 2016, Figma est un logiciel collaboratif de prototypage et de design, qui sert à des développeurs et à des designers pour concevoir des applications web et mobiles. De plus en plus populaire, la plateforme est utilisée par environ quatre millions d'utilisateurs. Elle compte des clients prestigieux comme Microsoft, Google, Salesforce, Airbnb ou encore Uber.

Un des rares concurrents d’Adobe

La société est l’une des rares concurrentes d’Adobe, présent sur ce segment avec son logiciel Adobe XD. Figma se distingue par sa facilité d’utilisation, notamment en matière de collaboration, et par son interface web. Le logiciel propose aussi une version gratuite et des abonnements commencent à 12 euros par mois, quand XD fait partie de la suite Creative Cloud proposée à partir de 62,50 euros par mois.

Cela fait plusieurs années qu'Adobe tente de racheter Figma, mais ses deux premières offres avaient été rejetées. La société propose désormais une somme record pour un éditeur de logiciels non coté en Bourse, deux fois plus élevée que la dernière valorisation connue de Figma. Et qui représente 50 fois son chiffre d’affaires annuel, un ratio très élevé.

Hausse des prix ?

Sans grande surprise, les autorités de la concurrence se montrent sceptiques. Elles redoutent que le géant américain se retrouve dans une position dominante sur ce marché, lui permettant d’augmenter les prix. Adobe assure que sa cible n’est pas un rival, mais que leurs offres sont complémentaires, soulignant que seulement 10% des utilisateurs de Photoshop, son logiciel vedette de retouche photo, utilisent aussi Figma.

Bruxelles s’était saisie du dossier en début d’année. Ses services doivent décider avant le 7 août de lancer ou non une procédure formelle. Cette deuxième phase est la dernière étape avant d’éventuellement bloquer le rachat. L’opération est aussi menacée au Royaume-Uni, où la Competition and Markets Authority (CMA) a lancé une enquête approfondie. Elle pourrait aussi l’être aux Etats-Unis, où le département de la Justice pourrait déclencher une action antitrust, selon l’agence Bloomberg.