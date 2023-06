L'Europe trouve un accord sur le Data Act

Malgré les critiques, le projet de Data Act européen avance. Mardi 27 juin, les gouvernements des Vingt-Sept ont conclu un accord avec le Parlement européen, ouvrant la voie à l’adoption définitive de ce projet de règlement sur les données.



La nouvelle législation “débloquera le potentiel économique et sociétal des données [en] permettant aux données de circuler librement au sein de l'UE et entre les secteurs au bénéfice de nos citoyens et de nos entreprises”, assure Erik Slottner, le ministre des administrations publiques de Suède, le pays qui assure la présidence tournante du Conseil européen.

Harmoniser les règles

Présenté en l’an passé, le Data Act vise à harmoniser les règles sur l'accès et le partage des données, en particulier celles générées par les appareils connectés. “Il en résultera de nouveaux services innovants et des prix plus compétitifs pour le service après-vente”, assure la Commission européenne, qui anticipe 270 milliards d'euros de produit intérieur brut (PIB) supplémentaire d'ici 2028.



Le texte instaure plusieurs mesures: l’interopérabilité des services, des obligations d'accès aux données pour les consommateurs, des garanties contre les transferts illégaux de données ou encore l’interdiction des clauses contractuelles abusives. Ils s’appliquent aux fabricants d’objets connectés, aux fournisseurs de services en ligne ou encore aux plateformes de cloud.



Le texte suscite cependant de nombreuses critiques de la part des industriels. En mai, cinq groupes allemands, dont SAP et Siemens, ont ainsi adressé une lettre ouverte à plusieurs responsables européens pour dénoncer les “risques énormes” que fait peser ce projet de réglementation sur “la cybersécurité et la compétitivité de certaines des entreprises les plus performantes d'Europe”.

Crainte sur les secrets industriels

Dans ce document, ces sociétés estiment d’abord que les garde-fous prévus dans le texte ne suffiront pas à protéger leurs secrets industriels, les plaçant en position défavorable face à leurs rivaux non européens. Elles redoutent aussi de potentielles fuites de données. Ou encore un processus trop contraignant pour les petites et moyennes entreprises.



"L'objectif global de l'UE visant à encourager la création de valeur des données ne peut être que salué. Malheureusement, l'accord conclu sur le Data Act ne va pas assez loin pour permettre le partage responsable des données par les entreprises, ni pour permettre aux utilisateurs de décider librement de l’utilisation de leurs données exportées”, dénonce de son côté Alexandre Roure, directeur des affaires publiques du lobby CCIA, qui regroupe de grands groupes technologiques, dont Apple, Google et Meta.