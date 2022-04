L'évolution des technologies portables est en marche

Conçu pour les entreprises

Lorsque nous avons envisagé de créer des dispositifs portables, nous étions parfaitement conscients que l'environnement professionnel exerce des pressions uniques sur la technologie.

Dans des endroits comme les entrepôts et les usines de fabrication, il est typique que le terminal soit utilisé en permanence pendant des heures tout en effectuant des tâches de préparation, d’emballage ou encore de chargement.

Nous avons donc cherché à créer des terminaux et des accessoires légers qui peuvent être portés et utilisés toute la journée, permettant aux travailleurs d'accomplir leurs tâches tout en gardant les mains libres. Notre équipe internationale de conception s'est fait un devoir de se rendre chaque année dans des centres de distribution, des entrepôts et des usines de fabrication, afin d'observer la façon dont les employés utilisent la technologie, et pour discuter avec eux de ce qui pourrait être amélioré au niveau des terminaux.

C’est de cette manière que nous obtenons des terminaux systématiquement conçus pour être robustes et résistants et offrons des performances fiables à long terme dans le cadre d'opérations 24 heures sur 24. Nombre d'entre eux peuvent même fonctionner à des températures inférieures à zéro. Une technologie audio sophistiquée a été intégrée pour que chaque appel soit entendu. Nous avons agrandi les touches pour qu'elles soient plus faciles à utiliser. Quant aux écrans, ils sont clairs et lumineux pour compenser la faible luminosité des espaces de travail. Les batteries sont remplaçables à chaud pour un fonctionnement ininterrompu du terminal, et les systèmes de fixation sont ergonomiques et facilement remplaçables pour que les terminaux restent confortables et hygiéniques.

Suivre le rythme de la demande croissante

En 2019, 62 % des exploitants d'entrepôts interrogés par Zebra ont déclaré qu'ils prévoyaient de fournir des dispositifs portables au personnel d'ici 2022. D'ici 2024, 3 sur 10 s'attendent à ce que les travailleurs utilisent la direction vocale. Étant donné la rapidité avec laquelle les ventes en ligne ont explosé pendant la pandémie de COVID-19 et la mainmise de l'économie à la demande sur les systèmes de chaîne d'approvisionnement et de distribution, il ne serait pas étonnant que l'adoption ait été beaucoup plus élevée que prévu. Nous nous attendons tous à ce que les commandes en ligne soient livrées le jour même ou le lendemain, ce qui augmente la pression sur les exploitants d'entrepôts et les expéditeurs. Les terminaux portables peuvent soulager une grande partie de cette pression, car ils permettent aux utilisateurs de se déplacer et de travailler instinctivement dès qu'ils les portent. Les dispositifs tout-en-un ainsi que les accessoires portables tels que les lecteurs de codes à barres, les casques et les afficheurs tête haute professionnels peuvent amplifier les avantages de l'augmentation des capacités humaines grâce à la technologie intelligente. Les utilisateurs qui préparent des articles dans un entrepôt peuvent être guidés par des commandes vocales, scanner facilement les commandes en préparation à l'aide du scanner intégré ou couplé au terminal portable (tout en ayant les mains libres), placer les articles dans le plateau de commande, le bac ou le chariot, qui peut ensuite être déplacé vers la borne suivante à l'aide d'un robot mobile autonome (AMR).

De plus, les écrans optiques, combinés à la réalité augmentée (RA), permettent aux utilisateurs de toujours garder les yeux sur leur travail en plaçant les bonnes informations contextuelles dans leur champ de vision au bon moment. Par exemple, ils peuvent être dirigés vers des emplacements de préparation de commande et voir le prochain produit qu'ils doivent préparer mis en évidence sur une étagère à travers l'écran. Il est ainsi facile de vérifier les commandes, ce qui améliore la précision de traitement, et accélère l’exécution des tâches.

En effet, en augmentant la productivité de 15 % et en atteignant une précision de 99,8 %, les terminaux portables et la préparation des commandes par commande vocale contribuent à la réalisation de livraisons toujours plus précises et rapides.

Un futur de technologie portable

Avec l'augmentation de la puissance de traitement et l'apparition de nouvelles applications telles que la réalité augmentée, les dispositifs portables ont le potentiel de devenir plus compacts sans compromettre le volume, la vitesse ou la richesse des informations en temps réel fournies. L'émergence de terminaux portables plus petits et plus puissants permettra aux opérateurs d'entrepôts de travailler avec plus d'efficacité, d'efficience et de productivité à mesure que la demande augmentera.

