L’extraction de données, El Dorado numérique ?

Ce n’est pas parce que des données sont accessibles en ligne que l’on peut les collecter en toute impunité ! N’en déplaisent aux chantres du Data mining ou du Web scraping. Les données présentes sur le Web peuvent en effet être soumises à différentes législations ou encore aux conditions d’utilisation du site dont elles sont extraites. Et puisque tout Juriste repart du texte et qu’il est bon de relire des dispositions stratégiques, l’article L. 342-3 du Code de Propriété Intellectuelle énonce ainsi :



"Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base ; L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ; L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base […]

Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.