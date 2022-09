L'hôpital Foch choisit la start-up My Hospitel pour la gestion de l'hébergement non médicalisé

L'hôpital Foch, un établissement privé à but non lucratif situé à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, a choisi la start-up lyonnaise My Hospitel dans le cadre d'un partenariat pour une durée initiale de 6 mois. Elle est spécialisée dans le dispositif "hébergement temporaire non médicalisé" connu sous l'acronyme "HTNM".



Dans le cadre du Ségur de la santé, la mesure des hôtels hospitaliers a été généralisée. Les établissements de santé peuvent désormais mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé avant ou après un séjour hospitalier ou d'une séance de soins. Cela concerne des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge et dont le domicile est éloigné de l'établissement de santé. Le but : gérer au mieux le taux d'occupation des lits.



Une vingtaine de patients par semaine

"La fréquentation des hôpitaux croît et la surspécialisation conduisent les patients à réaliser parfois de nombreux kilomètres pour leur prise en charge. Dans ce contexte, il est de notre responsabilité de trouver des solutions qui garantissent le bien-être des patients tout en ne déprogrammant aucun soin", a expliqué Stéphanie Forté, directrice des affaires médicales et des coopérations de l'hôpital Foch. Aujourd'hui, près d'une vingtaine de patients bénéficient chaque semaine de ce dispositif.



Créée en 2019 à Lyon, My Hospitel a développé une plateforme web qui permet de faciliter la gestion opérationnelle du parcours HTNM depuis la détection des patients éligibles jusqu'à la liste récapitulative mensuelle des nuitées externalisées. Il permet par exemple de trouver des hôtels à proximité pour y loger les patients. L'entreprise prend également en charge la formation du personnel à l'utilisation de la plateforme.

Garantir un taux d'occupation pour les hôtels

Les hôtels peuvent aussi utiliser cette plateforme pour devenir "partenaire de référence" des centres de soins. Un contrat "sur-mesure" est ainsi mis en place pour leur garantir l'occupation d'un certain nombre de chambres sur l'année. Aucun aménagement supplémentaire ne doit être mis en place, précise la jeune pousse.