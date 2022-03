L’IA au secours des marchés de l’énergie

L’importance des marchés de l’énergie et de leurs enjeux dans l’économie en général n’a jamais été aussi visible. Record de prix du gaz, de l’électricité, du pétrole, volatilité extrême, guerre en Europe, réchauffement climatique et retournements politiques majeurs : les professionnels des marchés de l’énergie doivent faire face à une situation sans précédent. Comment y faire face ?



Cette situation impacte fortement les fournisseurs directement exposés, mais aussi les industriels, dont les coûts de production sont intimement liés au prix de l’énergie :



• pour ceux qui n’ont pas couvert l’ensemble de leurs besoins par des achats anticipés ou des contrats long terme, les conséquences financières, qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros de perte par jour, sont dramatiques ;

• d’autres ne peuvent que visualiser les prix actuels - qu’ils subissent ! - ou l’accompagnement d’une poignée d’experts qui évoqueront l’avenir avec la plus grande prudence.



Le constat est donc sans appel : malgré les sommes en jeu, la plupart des acheteurs en énergie restent seuls quand il s’agit d’anticiper le bon moment pour les achats à venir ou pour combler les imprévus du court terme.



Dans ce contexte, l’entreprise française COR-e pourrait bien tout changer grâce à une solution proposant des prévisions modélisées par Intelligence Artificielle (IA).

« J’ai créé COR-e en 2017 après 15 années passées en tant que trader gaz et électricité. L’idée d’origine était d’apporter à tous les acteurs les outils auparavant réservés à une élite financière. Grâce à l’IA, il est aujourd’hui possible d’automatiser le calcul de modèles prédictifs performants, équivalent au travail à temps plein de plusieurs dizaines d’analystes. Nos prévisions demandent une extrême rigueur dans la sélection et la collecte de millions de données en temps réel de sources multiples » explique Emeric de Vigan, le fondateur.



L’entreprise offre ainsi à l’ensemble des acteurs en général, et aux acheteurs industriels en particulier, une approche moderne et beaucoup plus accessible pour appréhender les marchés de l’énergie : « il est temps désormais de démocratiser ces outils, pour ainsi accompagner les industriels avec des solutions prédictives de pointe. C’est la mission de COR-e aujourd’hui, que le contexte ne fait que renforcer » confirme Emeric de Vigan.



Pour aider les industriels à apprivoiser ce marché fluctuant, COR-e propose une plateforme simplifiant l’agrégation des données et renforçant les prévisions à court terme et à long terme :

- prévisions de l’évolution des prix de marché « Futures » sur les prochaines journées et semaines, via IA ;

- création de scénarios personnalisés selon des hypothèses sur mesure, pour le long terme (avec l’appui de l’IA pour les calculs) ;

- prévisions des prix court-terme « Spot », et des fluctuations des prix plus long terme ;

- conseils d’experts, ponctuels ou réguliers (évaluation des risques, stratégie de couverture, études avant négociation, timing pour les prochains ordres…).

Grâce à son expertise et sa réactivité, la pépite française accompagne aujourd’hui certains des plus gros négociants d’Europe, ainsi que de grandes banques et des producteurs internationaux de référence. « Notre approche s’appuie sur la confiance renouvelée chaque année de plus de 50 clients parmi les plus experts : le prochain, c’est vous ! » conclut Emeric de Vigan.



