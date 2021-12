L'Ile-de-France continue d'attirer les start-up de la recherche quantique

Le plateau de Saclay, en Ile-de-France, s'impose comme le noyau de l'écosystème quantique. La start-up finlandaise IQM, qui développe un ordinateur quantique à base de circuits supraconducteurs, a choisi de s'y installer, annonce le ministère de l'Économie.



Un pôle d'attractivité pour les deep tech

Parmi les acteurs spécialisés dans les technologies quantiques qui se sont installées sur le plateau de Saclay figurent les britanniques KETS Quantum Security et PQShield, l'espagnol Multiverse Computing, l'américain QCWare, et les français Pasqal (à Palaiseau) et Quandela (à Marcoussis). Le pôle de compétitivité Systematic (deep tech) a également son siège à Palaiseau.



Selon une étude de l'Institut Paris Région, mentionnée par Les Echos, la filière francilienne du quantique compte 112 équipes de recherche, 850 chercheurs publics et 22 start-up, ce qui place la France dans le top 4 mondial après les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.



Un plan à 1,8 milliard d'euros

Le 21 janvier 2021, Emmanuel Macron a lancé un plan de 1,8 milliard d'euros, dont 1 milliard de financements publics, pour faire passer les technologies quantiques de la recherche à l'industrialisation. Bercy indique que cette stratégie "a déjà permis de multiplier par quatre l’investissement public dans la recherche et par deux l’investissement dans la formation des talents".



"Grâce à des acteurs tels que l’Institut rayonnement–matière de Saclay (IRAMIS), l’Ecole Normale Supérieure, Thales, Alice&Bob et aujourd’hui IQM, ainsi qu’aux investissements de la stratégie nationale quantique, la France est en passe de devenir la capitale de la recherche et de l’innovation en matière de circuits quantiques supraconducteurs", s'est félicité Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, dans un communiqué.