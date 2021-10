L'incubateur lunaire toulousain TechTheMoon retient 5 start-up pour sa première promotion

"C'est une première mondiale ! TechTheMoon est le 1er incubateur au monde dédié 100% à la Lune", insiste Thomas Fouquet, conseiller du directeur en charge de l'innovation, des applications et de la science au Cnes.



Créé à Toulouse en partenariat avec Nubbo, l'incubateur régional de start-up en Occitanie, TechTheMoon vient de sélectionner les cinq premières startups qui bénéficieront pendant une année d'un double accompagnement d'experts mis à disposition par le Cnes et Nubbo, avec le soutien d'une trentaine de mentors issus des milieux économiques toulousains.



"Les porteurs de projets profiteront d'une immersion totale au sein du site spatial de Toulouse, dans le cadre d'un open-space dédié et de l'écosystème d'innovation de la Cité de Toulouse", précise Thomas Fouquet. En outre, les lauréats bénéficieront d'une enveloppe de 50 000 euros pour le développement commercial et juridique de leur projet.



Répondre aux enjeux des missions lunaires





"L'initiative est de repérer et d'accélérer les projets qui apporteront des solutions concrètes et innovantes pour s'adapter à un milieu où le taux de rayonnement est 200 fois supérieur à celui de la surface de la Terre et où les amplitudes thermiques peuvent osciller de +120°C le jour à -170° la nuit", rappelle Thomas Fouquet.





Eurohab, projet d'habitat lunaire de Spartan Space

Au programme, notamment : la valorisation de ressources énergétiques, la gestion des déchets, l'exploitation minière, l'utilisation de matériaux in-situ pour construire les outils lunaires, le développement de nouvelles solutions robotisées, les problématiques spécifiques à l'approvisionnement en eau… La liste est longue.



"Toutefois, pour bénéficier du programme d'incubation de TechTheMoon, il ne suffit pas de proposer des solutions radicalement innovantes pour vivre et travailler sur la Lune de manière durable, les projets doivent aussi faire la démonstration d'une faisabilité commerciale en réponse à un premier besoin terrestre", insiste Thomas Fouquet. Démonstration avec les cinq lauréats de la première promotion.





Les porteurs de projets, accompagnés à droite d'Anne-Laure Charbonnier, directrice générale de Nubbo, et de Thomas Fouquet.

