L'incubateur The Family placé en liquidation judiciaire en France

La filiale française de l'incubateur The Family, The Family Paris, a demandé son placement en liquidation judiciaire, révèle le magazine Capital. En mars dernier, deux des cofondateurs de l'entreprise, Alice Zagury et Nicolas Collin, avaient déposé plainte contre le troisième associé, Oussama Ammar, pour abus de confiance, faux et usage de faux. Selon Capital, ils sont saisi le tribunal de commerce de Paris le 1er août, et l'audience a eu lieu le 30 août.



Oussama Ammar a quitté The Family fin novembre 2021. Ses anciens associés l'accusent d'avoir transféré vers ses holdings personnelles, immatriculées à Hong Kong, 3 millions d'euros levés en 2020 pour investir dans Stripe, AirBnb et SpaceX via des SPV (special purpose vehicle). En mai, la direction de The Family a indiqué qu'elle suspectait Oussama Ammar d'avoir utilisé ces fonds pour investir dans une propriété de luxe en Normandie et a déposé une nouvelle plainte.



une nouvelle vie à dubai pour oussama ammar

L'homme d'affaires franco-libanais a déjà été condamné en 2018 à quatre mois de prison avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux, pour des faits remontant à 2011 et concernant la start-up Be Sport dont il était directeur général.



Désormais installé à Dubai, Oussama Ammar s'est lancé en juin dans les cryptomonnaies et les NFT à travers un hedge fund "100% algorithmique" baptisé The Labyrinth, et facture par ailleurs des demi-heures de conseil par téléphone 299 euros. "Je pense que cette excommunication de la French Tech et du monde des start-up est pour le mieux", écrivait-il dans un billet de blog, dans lequel il annonçait également une chaîne YouTube personnelle qui parlerait de cuisine, mais celle-ci ne semble pas encore avoir vu le jour.