L'Inde veut produire ses premier semi-conducteurs d'ici fin 2024

L’Inde se rapproche de son objectif. Selon Ashwini Vaishnaw, son ministre de l’électronique interrogé par le Financial Times, le pays va produire ses premiers semi-conducteurs avant la fin de l’année prochaine. Une première étape pour se doter d’une industrie de puces.



Ces premiers semi-conducteurs seront des puces mémoire fabriquées par l'entreprise américaine Micron, numéro trois du secteur derrière les sud-coréens Samsung et SK Hynix. La construction de ce site d’assemblage, situé à Gujarat, dans l’ouest du pays, doit débuter en août.

Fortes subvenstions

Ce site s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan d’investissements lancé par le gouvernement Modi. Doté d’une enveloppe de dix milliards de dollars, celui-ci a longtemps échoué à séduire des fabricants de semi-conducteurs. Depuis, New Delhi a abaissé ses ambitions, acceptant de financer des composants moins avancés.



Dans le cadre de ce plan, Micron va bénéficier d’importantes subventions publiques. Le groupe américain ne va dépenser que 825 millions de dollars dans le projet. Le gouvernement indien et les autorités locales vont injecter près de deux milliards de dollars. Cela représente 70% du coût total, un niveau très élevé : dans le cadre du Chips Act européen, les subventions s'élèvent en moyenne à 40%.

Smartphones et PC

“C’est le moyen le plus rapide pour un pays pour lancer une nouvelle industrie”, souligne Ashwini Vaishnaw au Financial Times. Selon le ministre indien, le gouvernement est en discussion avec 14 autres producteurs. “Deux d’entre eux sont très bons”, assure-t-il, sans donner plus de détails.



En plus des semi-conducteurs, l’Inde souhaite aussi doper la production nationale de dans l'électronique grand public. Le gouvernement a accordé d’importantes aides publiques à Samsung, Foxconn et deux autres sous-traitants d’Apple pour qu'ils assemblent des smartphones dans des usines indiennes. New Delhi espère aussi attirer des fabricants d’ordinateurs et de serveurs.