L'industrie américaine ne s'est jamais autant automatisée

L'industrie américaine n'a jamais acheté autant de robots pour automatiser ses usines. Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, elle a commandé 29 000 unités, soit 37% de plus que durant la même période en 2020, rapporte CNN Business, qui cite les chiffres de l'Association for Advancing Automation. Cela représente des achats de 1,48 milliard de dollars, un record (le précédent datait de 2017).



Selon cette association, qui représente plus d'un millier d'entreprises dans la robotique, l'intelligence artificielle, les technologies de computer vision, et l'automatisation au sens large, estime que les difficultés actuelles de recrutement participent de la course à l'automatisation dans l'industrie. Les emplois de nuit sont particulièrement difficiles à pourvoir et l'automatisation permet de faire tourner la production 24h/24.



L'automobile en-dessous de 50% des volumes

Parmi les tendances significatives observées depuis 2020, l'association note que l'automobile n'est plus le principal client pour les robots industriels. Sur les trois premiers trimestres de 2021, l'industrie automobile représente moins de la moitié des commandes, malgré une croissance de la demande de 20%. Les industries métallurgique, pharmaceutique, biomédicale, logistique et agroalimentaire ont accéléré l'automatisation de leurs lignes de production.



Cela fait des années que l'intelligence artificielle est brandie comme un facteur de destruction d'emplois, mais le Covid-19 a été plus rapide pour remplacer des pans entiers d'emplois peu qualifiés, à en croire l'association. La prochaine étape consistera d'ailleurs à ajouter une couche d'intelligence artificielle aux robots quand ils n'en sont pas déjà dotés, afin d'améliorer leur efficacité (machine learning) et leur polyvalence (computer vision).