L'intégrateur lyonnais SRA se diversifie dans le marketing digital et le web

Le groupe SRA, intégrateur des solutions Sage, Microsoft et Cegid pour la dématérialisation de la gestion d'entreprise, ajoute deux cordes à son arc. Cette ESN indépendante, contrôlée par la famille de Nicolas Nabhan, 32 ans, président et fils du fondateur Amine Nabhan, vient d'acquérir 75% du capital de la société lyonnaise Pilot'in, spécialiste de l'édition de sites web à partir de la solution open source Wordpress, qui réalise plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires.



Le montant de la cession n'est pas communiqué. Le dirigeant de Pilot'in, Julien Dereumaux, conserve 25% des parts et la direction opérationnelle de l'agence qu'il a fondée en 2013.

Trois acquisitions en 1 an

"Ce rapprochement nous fait bénéficier du réseau de SRA pour consolider et développer notre croissance en France mais aussi à l’international", dit-il. Pilot'in a réalisé les sites de la société Visiativ, le site de conseil mybusinessplan, celui du syndicat patronal CPME ou encore celui du transporteur logisticien Dimotrans.



L'an passé, SRA avait déjà acquis Webmedia RM, spécialiste du marketing digital, du référencement SEO et de l'acquisition clients, dont le siège social est à Saint-Chamond (Loire).



"Ce pôle marketing acquiert une taille conséquente. SRA peut s'appuyer sur une quarantaine d'experts afin d'élargir ses offres en proposant des solutions en marketing et édition de sites web. C'est un sujet crucial pour les PME et ETI que nous assistons", indique Nicolas Nabhan, dont l'entreprise a réalisé 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Il vise 43 millions d'euros en 2023.



SRA, dont le siège social est à Bron, près de Lyon, emploie 250 salariés dans une quinzaine d'agences en France métropolitaine et aux Antilles, en Afrique du nord et à Madagascar. Au printemps, il a acquis Ivelem, un autre intégrateur Sage présent à Bordeaux, Angoulême et Paris et qui emploie une quarantaine de personnes.