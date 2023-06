L'intelligence artificielle, agent de choc pour le fisc

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) poursuit sa transformation digitale dans toutes ses dimensions. Le deuxième plus grand système d’information de l’État s'est saisi de l’intelligence artificielle et du big data pour moderniser ses services, ce que l'administration démontre chiffres à l'appui dans son rapport d'activité 2022, publié ce 22 juin.

Extension du programme de détection des piscines aux autres constructions

La DGFiP indique par exemple que plus de 50% de la programmation des contrôles fiscaux des entreprises, l'année dernière, s'est faite grâce au datamining, et que 20 000 piscines non déclarées ont été détectées grâce à l'analyse des photos aériennes de l'IGN, représentant près de 10 millions d'euros de recettes fiscales.

Après une phase d'expérimentation dans neuf départements, ce dispositif a été élargi à l'ensemble de la métropole en septembre dernier. Depuis le début 2023, le fisc en a déjà débusqué 120 000. Et à partir de maintenant, son algorithme va s'attaquer aux autres constructions non déclarées, comme les dépendances ou les abris de jardin.

Aider les entreprises et les collectivités en difficulté

L'algorithme de son application Signaux Faibles, qui permet de détecter en amont les entreprises fragiles avant qu'elles ne se retrouvent en situation de redressement judiciaire, a quant à lui été enrichi et a permis de détecter 20 509 entreprises en difficulté. 4164 ont été sélectionnées pour être accompagnées et aidées. Le modèle, basé sur l'IA, fonctionne désormais également avec les collectivités locales en difficulté, auxquelles il est proposé des aides pour lutter contre l'inflation par exemple.

Du côté de la simplification des démarches, le portail des successions vacantes est en ligne depuis mars 2022. Il permet à des héritiers de retrouver une succession non réclamée. La DGFiP a également mis en ligne Portailpro.gouv.fr, le guichet unique du recouvrement des charges fiscales, sociales et douanières pour les professionnels et leurs mandataires.

Le prochain gros chantier, déjà en cours, est celui de la facturation électronique, qui doit être généralisée entre 2024 et 2026.