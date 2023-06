L'IRT B-com met le cap sur les technologies responsables

L'Institut de Recherche Technologique (IRT) B-com, spécialisé dans les réseaux, la cybersécurité (architecture réseau, IA, 5G, IoT, cybersécurité) et les traitements de l'image et du son, annonce son intention de placer le développement durable au cœur de sa stratégie de développement. Dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2035, il souhaite devenir "une référence dans la capacité à concilier recherche, innovation et développement durable".



Pour cela, il s'appuiera sur les 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU pour orienter ses projets de recherche, autour de six piliers technologiques qui s'alimenteront les uns les autres : la connectivité, la cybersécurité (technologies de confiance), les jumeaux numériques, les technologies d'immersion et d'interaction (AR/VR, biofeedback), l'IA, et l'informatique du futur.

Accélérateur de transition

L'IRT basé à Rennes, Lannion, Paris et Brest a fêté ses 10 ans en 2022. Fondation de coopération scientifique privée sans but lucratif, il a pour objectif le transfert de technologies et associe des établissements d’enseignement supérieur, des laboratoires de recherche, des grands groupes industriels et des PME qui sont aussi ses investisseurs.



"D’accélérateur d’innovation, nous devons devenir un accélérateur de transition, explique Emmanuelle Garnaud-Gamache, DG par intérim de B-com. Le numérique faisant autant partie du problème que des solutions, on ne peut plus du tout aborder l'innovation de la même manière que lorsque nous nous sommes lancés en 2012. On ne peut plus être dans la course à la performance, dans le toujours plus."



L'IRT va donc revoir la méthodologie utilisée pour monter ses projets, de sorte à introduire le numérique responsable "by design". Il a également l'intention d'intégrer davantage d'expertises en prospective. Concrètement, sur ses domaines d'expertise historiques, B-com réfléchira par exemple à comment améliorer l'efficacité énergétique de sa technologie de watermarking pour les industries culturelles, comment réallouer de la puissance au sein d'un réseau de datacenters, ou encore comment assurer la continuité terre-mer dans les réseaux de connectivité.