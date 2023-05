L'Italie ouvre une enquête sur les nouvelles règles publicitaires d'Apple

Deux ans après leur entrée en vigueur, les nouvelles règles d’Apple sur le pistage publicitaire continuent de faire débat. Jeudi 11 mai, l’autorité italienne de la concurrence, l’AGCM, a officiellement ouvert une enquête contre le groupe de Cupertino pour “abus présumé de position dominante sur le marché des applications”.

Le gendarme italien n’est pas le premier à se pencher sur ce dossier. En France, l’Autorité de la concurrence a été saisie dès 2021 par plusieurs organisations représentant le secteur publicitaire. Sa décision est attendue dans les prochaines semaines: elle pourrait aussi décider d'ouvrir une enquête. Des procédures ont été lancées en Allemagne et en Pologne.

En avril 2021, le groupe à la pomme avait provoqué un “Armageddon publicitaire” en forçant les développeurs d’applications mobiles à obtenir le consentement de leurs utilisateurs pour pouvoir suivre leur comportement à la trace, par l’intermédiaire d’un identifiant unique. Depuis, l’immense majorité des possesseurs d’iPhone et d’iPad refusent d’être pistés. Cela se traduit par des publicités moins ciblées et une mesure plus difficile de leur efficacité.

Baisse des recettes publicitaires

Ces changements ont suscité de nombreuses contestations. Et provoqué un manque à gagner important pour tous les développeurs dont tout ou partie du modèle économique repose sur la publicité ciblée. Facebook le chiffrait, par exemple, à dix milliards de dollars par an. Apple justifie ces nouvelles règles par la volonté de donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur la collecte de leurs données personnelles.

Mais les autorités italiennes reprochent à Apple d’avoir mis en place une politique de confidentialité pour les applications tierces “plus restrictive que celle que l'entreprise s'applique à elle-même”. Elles notent également que les nouveaux outils de suivi fournis par la société américaine, baptisés SKadNetwork, offrent des données moins nombreuses et de moins bonne qualité que les outils utilisés pour les annonces affichées sur sa boutique App Store.

“La conduite présumée discriminatoire d'Apple pourrait entraîner une baisse des recettes publicitaires des annonceurs tiers, au profit de sa division commerciale”, conclut ainsi l’AGCM.