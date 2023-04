L'offre cloud de Bouygues Telecom touchée par une cyberattaque

Bouygues Telecom s’était bien gardé de communiquer sur le sujet. Mi-mars, son offre de cloud d'infrastructures OnCloud a été victime d’une cyberattaque par rançongiciel, rapporte LeMagIT. Une information désormais confirmée par l’opérateur, qui reconnaît que “quelques dizaines” de clients sont toujours affectés.

Selon LeMagIT, l’intrusion sur les serveurs de Bouygues Telecom Entreprises, la branche pro de l’opérateur, remonte au début du mois de mars. Le déclenchement du rançongiciel - qui consiste à chiffrer des données et à réclamer une rançon pour les rendre à nouveau accessibles - a été déclenché le 18 mars.

Pas de fuite de données

Pendant ce laps de temps, “aucune fuite de données n’a été constatée”, assure l’opérateur télécoms. Celui-ci indique, par ailleurs, avoir identifié la source et le mode opératoire de l’attaque. Il explique avoir lancé le processus de récupération des données. “À date, 75% des clients ont pu retrouver l’accès au service”, poursuit Bouygues Telecom Entreprises.

Depuis près de trois semaines, les autres clients de l’offre OnCloud, qui cible prioritairement les PME et les ETI, n’ont plus accès à certaines applications - LeMagIT cite l’exemple un centre de contrôle technique automobile qui ne plus utiliser son logiciel de gestion des rendez-vous. Bouygues Telecom Entreprises indique cependant qu’aucune rançon ne sera versée.