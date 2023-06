L'OMS va créer un système de certificats numériques international inspiré par le pass Covid européen

Le pass sanitaire européen fait des émules. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va lancer un certificat numérique international, sur le modèle du certificat de l'Union européenne utilisé pendant la pandémie. Le 5 juin à Bruxelles, l'OMS et la Commission européenne ont annoncé un partenariat pour construire la première brique d'un dispositif plus complet de nouveaux services de santé numériques. L'objectif est de "faciliter la mobilité internationale et de protéger les citoyens du monde entier des menaces sanitaires actuelles et à venir".



Durant la pandémie de Covid, l'UE a développé un certificat européen rendant les certificats des États membres interopérables, afin de faciliter la mobilité de leurs ressortissants. La solution est devenue la plus utilisée au niveau international (par près de 80 pays), rappelle un communiqué commun de la Commission et de l'OMS, grâce à la mise à disposition des spécifications techniques et l'utilisation de technologies open source.

Pas d'accès aux données par l'OMS

À partir de là, l'OMS entend définir des standards et des process de signature électronique, qui permettront d'aboutir à une convergence des certificats dans les différents pays sans que l'Organisation n'ait accès aux données personnelles des citoyens qui resteront du domaine des États.



À plus long terme, l'OMS envisage de développer des services additionnels pour d'autres cas d'usage, tels qu'un certificat numérique international de vaccination. "Les nouveaux produits de santé numérique en développement visent à aider les gens à recevoir des services de santé de qualité, partout, rapidement et plus efficacement", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS.



Ce dernier a précisé que le nouveau système de certification numérique pourrait par exemple jouer "un rôle crucial dans les situations humanitaires transfrontalières en garantissant l'accès des personnes à leur dossier médical lorsqu'elles traversent les frontières en raison d'un conflit, d'une crise climatique ou d'autres situations d'urgence".