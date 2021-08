L'opérateur du ransomware Ragnarok arrête son activité et publie des clés de déchiffrement

Ragnarok, un groupe criminel opérant un ransomware du même nom, met la clé sous la porte, rapporte Bleeping Computer dans un article publié le 26 août. Avant de disparaître, il a publié une série de clés de déchiffrement pour permettre à ses victimes de récupérer les données chiffrées lors de campagnes malveillantes.



Pour rappel, un rançongiciel est un malware qui s'infiltre dans le système d'information de sa victime et le paralyse en chiffrant l'intégralité des données s'y trouvant. Une clé de déchiffrement est ensuite proposée à la victime en échange d'une rançon payable en cryptomonnaie et donc impossible à annuler une fois payée.



Une dizaine de victimes directes

Le groupe de hackers, parfois aussi appelé Asnarok, existe depuis au moins janvier 2020 et a fait une dizaine de victimes. Il est particulièrement connu pour avoir exploité une faille de sécurité dans les produits Citrix ADC et Citrix Gateway, permettant aux cybercriminels d'exécuter du code arbitraire à distance. Plus de 80 000 organisations et entreprises utilisatrices étaient concernées par cette vulnérabilité.



En avril 2020, Ragnarok a également volé 10 téraoctets de données sensibles au géant portugais de l'énergie EDP et a menacé de les divulguer si une rançon de 10,9 millions de dollars n'était pas versée. Enfin, en novembre dernier, l'opérateur a ciblé Capcom, le géant japonais des jeux vidéo derrière des titres tels que Street Fighter, Resident Evil et Devil May Cry. Les serveurs de stockage de fichiers et les boîtes emails ont été affectés par l'incident. En revanche, aucun donnée n'a été dérobée, promettait Capcom.



Une disparition définitive ?

D'autres gangs de ransomware, dont Ziggy Avaddon, SynAck et Fonix, ont également cessé leur activité cette année. Mais il reste désormais à voir si la disparition de Ragnarok est définitive. En effet, dans certains cas, les criminels ne font que changer de nom, à l'image de DoppelPayment qui est récemment réapparu sous le nom de Grief après des mois d'inactivité.