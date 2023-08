L'opérateur sud-coréen SK Telecom injecte 100 millions de dollars dans la start-up d'IA Anthropic

Quinze jours seulement après avoir lancé une alliance stratégique sur l'intelligence artificielle avec d'autres acteurs historiques des télécommunications, SK Telecom a injecté 100 millions de dollars dans la start-up Anthropic. Spécialiste de l'IA générative, conceptrice du robot conversationnel Claude, lequel est accessible au public depuis un mois, la société américaine collaborera donc avec l'opérateur sud-coréen sur deux projets.



D'après l'agence de presse britannique Reuters, "les deux entreprises prévoient de développer conjointement un grand modèle de langage [LLM] multilingue et axé sur les télécommunications mondiales et de construire une plateforme d'IA". Des promesses qui restent floues pour le moment mais qui, au même titre que l'alliance Global Telco conclue entre SK Telecom, Deutsche Telekom, e& et Singtel, devraient se concrétiser dans les mois à venir.

Un premier investissement en mai

De son côté, Anthropic a enchaîné les levées de fonds au cours des derniers mois. Google, qui s'est lancé dans une course de fond sur l'IA générative, a investi en février 300 millions de dollars dans la start-up fondée en 2021 par d'anciens cadres d'OpenAI. En mai, celle-ci avait également récolté quelque 450 millions de dollars auprès de plusieurs acteurs du numérique comme Salesforce, Zoom et Google, à nouveau.



SK Telecom faisait alors déjà partie de cette liste d'investisseurs motivés par l'essor de l'intelligence artificielle. Le géant sud-coréen des télécommunications n'a à ce jour pas révélé l'étendue de cette première prise de participation dans Anthropic mais les 100 millions qu'elle vient d'y investir témoignent de son intérêt grandissant.



Les opérateurs télécoms espèrent en effet développer de nouveaux cas d'usages de l'IA dans leur secteur. Dans le cadre de l'accord Global Telco, signé à Seoul sur le fief de SK Telecom, ont été mentionnés la création d'assistants numériques et le lancement de "super apps" capables de proposer de multiples services. Le tout afin d'en faire bénéficier l'industrie des télécommunications et ses clients.