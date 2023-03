L'opérateur télécoms suisse Salt s'allie à Starlink pour une couverture mobile par satellite

L'opérateur télécoms suisse Salt, détenu par Xavier Niel, a annoncé le 1er mars un accord avec Starlink (SpaceX) afin de fournir une connexion internet par satellite à ses abonnés mobiles sur l'ensemble du pays à partir de 2024. Il s'agit du premier accord de ce type en Europe. Aux États-Unis, T-Mobile et Starlink avaient rendu public un partenariat similaire en août 2022.

Messages texte pour les appels d'urgence

Le réseau utilisera la constellation de satellites en orbite basse déployée par SpaceX, s'appuiera sur les stations de base de Starlink et le réseau mobile de Salt, et ne nécessitera pas d'équipement supplémentaire ni de modification logicielle côté utilisateurs.

La topographie suisse, comportant de nombreuses zones de montagnes et rurales, constitue une bonne démonstration de ce que peut apporter une couverture complémentaire par satellite. Le cas d'usage numéro un visé par ce partenariat est celui des situations d'urgence. Dans un premier temps, le service donnera uniquement la possibilité d'envoyer des messages texte. Il devrait être étendu à la voix en 2025.

Offre incluse dans les forfaits premium

Cette offre sera incluse dans les forfaits premium de l'opérateur, grand public et professionnels. Pour les autres abonnés, elle sera disponible en option. Elle permettra d'offrir du roaming à l'étranger à condition que d'autres opérateurs aient conclu des accords similaires.

Aux États-Unis, SpaceX et T-Mobile commenceront leurs tests cette année, a annoncé SpaceX lundi à la conférence Satellite 2023 qui se déroulait à Washington. D'autres expérimentations sont réalisées, initiées en partenariat avec des opérateurs de satellite par des constructeurs (Apple, Samsung) et des équipementiers (Qualcomm, Mediatek), et par des opérateurs de satellites qui cherchent à se spécialiser dans la connectivité "sat-to-cell" (Lynk).