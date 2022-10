L'Oréal et Meta veulent accompagner les futures start-up du métavers

L’Oréal et Meta s’associent et se mettent à la recherche des start-up qui feront du métavers et de l’écosystème Web3 de demain des espaces "inclusifs" et "créatifs".



Ce nouveau programme, situé à Station F et mené avec le soutien d’Incubateur HEC Paris, accompagnera 5 start-up en phase d’accélération qui se sont spécialisées en "production 3D aux technologies de réalité augmentée, virtuelle ou mixte, en passant par la création d'avatars et de leur portabilité, l'expérience utilisateur et d'autres sujets liés au Web3", peut-on lire dans le communiqué.



“Les créateurs sont au cœur du métavers. Ce programme vise à soutenir et à renforcer l'écosystème qui le construira, et qui peut ouvrir la voie pour aller au-delà du storytelling — vers du storyliving de marque, en adéquation avec nos valeurs que sont l’inclusivité, la diversité et la durabilité”, a expliqué Asmita Dubey, Chief Digital & Marketing Officer du Groupe L’Oréal.

Un programme de 6 mois

Pour avoir une chance d’être sélectionnés, les entrepreneurs doivent répondre à plusieurs critères : consacrer 100 % de leur temps à ce projet qui doit être “suffisamment mature” et avoir un modèle économique “évolutif”. Les équipes doivent également être disponibles pour venir à Paris durant les 6 mois du programme, au premier semestre 2023.



“Nous sommes fiers de nous associer à L’Oréal Groupe à travers ce projet ambitieux qui a pour objectif de soutenir notre écosystème de start-up françaises, qui a un rôle déterminant dans la construction d’un métavers collectif, créatif et inclusif”, a déclaré Laurent Solly, Vice-Président Europe du sud de Meta. Les candidats ont jusqu’au 20 novembre pour postuler au programme.